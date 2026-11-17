La modelo Lucía Piñeyro Lima ya se encuentra en Puerto Rico para representar a Uruguay en la próxima edición de Miss Universo , que reunirá a candidatas de distintos países para definir quién se quedará con la corona.

Oriunda de Young , la representante de 33 años cuenta con una trayectoria de 17 años en concursos de belleza. Su designación se concretó el 31 de mayo, luego de que la organización decidiera no realizar un certamen nacional este año para darle más tiempo de preparación.

La 75° edición del concurso tendrá como sede central el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , en San Juan. Las 116 participantes ya llegaron a la isla y se preparan para las distintas instancias que concluirán con la ceremonia de coronación, prevista para el martes 24 de noviembre .

Piñeyro Lima comenzó su recorrido en los certámenes a los 16 años, cuando participó en un concurso de belleza en su ciudad natal y obtuvo el primer lugar. Después representó a Río Negro en competencias nacionales y viajó a distintos países para participar en encuentros internacionales. En 2024 compitió por el título de Miss Universo Uruguay y quedó como primera finalista.

La modelo también desarrolló actividades fuera de las pasarelas. Trabajó durante dos años como profesora de Matemática en un liceo público de Young, abrió en 2017 una boutique de indumentaria femenina llamada ALMA y estuvo al frente del emprendimiento durante nueve años. Actualmente se desempeña como administrativa y secretaria en una empresa agropecuaria, completa una tecnicatura en Administración y participa en un programa de streaming en Paysandú.

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En una entrevista con El País, la candidata recordó el camino que recorrió hasta obtener la designación: "El camino fue largo, pero me siento orgullosa de haberlo recorrido, con caídas que me enseñaron a levantarme y a descubrir debilidades que no sabía que tenía y que supe convertirlas en fortalezas, hasta llegar a ser hoy, la representante de Uruguay que quiero ser".

Su preparación incluye entrenamiento de pasarela, oratoria, actividad física y trabajo emocional. También estudia sobre la cultura y el turismo de su país, con el objetivo de mostrar sus tradiciones y costumbres durante las actividades internacionales. "Para mí, llevar el nombre de Uruguay es un honor inmenso", remarcó.

¿Cuándo se corona a la próxima Miss Universo 2026?

La competencia se desarrollará en tres jornadas en San Juan. El sábado 21 de noviembre tendrá lugar el desfile de trajes nacionales, mientras que el domingo 22 se realizará la instancia preliminar, en la que las concursantes desfilarán con traje de gala y de baño ante el comité de selección.

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La gran final y ceremonia de coronación de Miss Universo 2026 será el martes 24 de noviembre, a las 20 (hora local de Puerto Rico) en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La ganadora recibirá la corona "El Resplandor del Legado Eterno", una pieza elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3150 diamantes.

"Cada una de estas mujeres ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, y Puerto Rico las ha recibido como si fueran de casa. Verlas por fin juntas, compartiendo sus culturas e historias en una isla que vive este certamen con tanta pasión, es la mejor manera de celebrar nuestros 75 años”, subrayó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.