El nuevo mapa de oficinas de Montevideo: más oferta y espacios flexibles

El mercado de oficinas de Montevideo atraviesa un período de cambios. A la incorporación de edificios corporativos de nueva generación se suma una revisión de las necesidades de espacio de las empresas, impulsada por la consolidación de modalidades de trabajo híbridas.

En ese escenario, las oficinas flexibles se posicionan como una alternativa a los formatos tradicionales. Ofrecen infraestructura equipada y permiten ajustar la superficie ocupada según las necesidades de cada compañía, sin asumir necesariamente compromisos de largo plazo. No sustituyen a las oficinas convencionales, sino que conviven con ellas y amplían las opciones disponibles para las empresas.

Los datos del Reporte de Oficinas S1 2026 de Colliers Uruguay muestran cómo se mueve el mercado. El inventario de oficinas Clase A+ y A alcanzó los 386.338 metros cuadrados , luego de incorporar 50.024 metros cuadrados durante 2026. En paralelo, la vacancia pasó del 7,6% en 2025 al 15,8% , en parte por el ingreso de nuevos edificios que todavía no fueron ocupados en su totalidad.

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Las diferencias también se observan entre zonas. Ciudad Vieja registra una vacancia del 32,4%, mientras que Pocitos Nuevo alcanza el 21% . Este último submercado cuenta con 154.170 metros cuadrados y concentra cerca del 40% de la superficie corporativa relevada en Montevideo.

De las startups a las multinacionales: quiénes eligen espacios flexibles

La demanda de oficinas flexibles también cambió. Aunque inicialmente estos formatos fueron adoptados principalmente por startups y firmas de servicios profesionales, hoy las grandes compañías forman parte de sus principales clientes.

“Las oficinas tradicionales siguen siendo el pilar de muchas corporaciones, pero hoy conviven con una alternativa que dejó de ser secundaria. Si bien inicialmente los espacios flexibles fueron adoptados por startups y firmas de servicios profesionales, actualmente las multinacionales consolidadas y las empresas de IT lideran la demanda de estos formatos”, señala Fermín Zufiaurre, Market Leader de Colliers Uruguay.

Para las multinacionales, estos espacios permiten instalar equipos vinculados a proyectos específicos o descentralizar parte de sus operaciones sin comprometerse con contratos extensos. En las empresas que están creciendo, en tanto, ofrecen la posibilidad de ampliar o reducir la superficie ocupada de acuerdo con la evolución del negocio y administrar el riesgo asociado a la expansión.

Otro de los atractivos es el formato llave en mano. Mientras que un contrato tradicional puede extenderse entre tres y cinco años e implicar garantías, obras de acondicionamiento y compra de equipamiento, las oficinas flexibles permiten reducir las inversiones iniciales y convertir parte de esos costos en gastos operativos previsibles.

Puerto del Buceo: oficinas, servicios y espacios recreativos

La transformación de Puerto del Buceo también forma parte de los cambios en el mapa corporativo de Montevideo. La zona reúne edificios de oficinas, desarrollos residenciales, propuestas gastronómicas y espacios recreativos, en un entorno que combina actividad empresarial y servicios.

La cercanía a la rambla, los espacios verdes, Montevideo Shopping y las conexiones con otros puntos de la ciudad son algunos de los elementos que forman parte de la oferta del barrio.

A su vez, la experiencia del lugar de trabajo —conocida como workplace experience— gana importancia en las decisiones empresariales. La tecnología, los espacios colaborativos, los amenities y las condiciones de sustentabilidad y bienestar se incorporan a la consideración de las compañías al momento de elegir sus instalaciones. Estos atributos pueden contribuir a fortalecer la cultura corporativa y favorecer la atracción y retención del talento.

Este escenario también plantea nuevos desafíos para los desarrolladores inmobiliarios. Ya no se trata únicamente de ofrecer superficie, sino de crear espacios capaces de responder a diferentes modelos de trabajo y a las necesidades cambiantes de las organizaciones, señala el informe.

Para las empresas, la evolución de la oferta amplía las posibilidades de elegir instalaciones que acompañen sus necesidades operativas y su estrategia de gestión de personas.

El mercado corporativo montevideano combina hoy oficinas tradicionales con formatos flexibles, en un contexto de mayor oferta de inmuebles y cambios en las necesidades de ocupación de las empresas. La calidad de los edificios, la adaptabilidad de los espacios y las características del entorno urbano forman parte de una decisión cada vez más amplia.