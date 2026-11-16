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"Me quemaban vivo": cinco hombres encapuchados coparon una vivienda en San José, golpearon y torturaron al dueño para exigirle dinero

La víctima relató que durante aproximadamente dos horas lo amenazaron, golpearon y quemaron para que les entregara efectivo

16 de noviembre de 2026 14:38 hs
Jefatura de Policía de San José
Jefatura de Policía de San José Camilo dos Santos

Un hombre fue víctima de un violento copamiento en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Ruta 11, a la altura del kilómetro 75, en San José. Cinco delincuentes encapuchados ingresaron a la propiedad, lo golpearon y torturaron durante aproximadamente dos horas para exigirle dinero. Antes de retirarse, se llevaron efectivo.

En una entrevista con Telenoche (Canal 4), la víctima —que trabaja como criador de cerdos— relató que el ataque comenzó cuando se encontraba en un galpón de la propiedad, donde les había mostrado unos lechones a los agresores: "Estábamos a seis metros de donde estaban los lechones. Lo llevé a verlos y me pegaron en la cabeza. Se me tiraron todos arriba", contó.

Según puedo verificar El Observador con información de Jefatura de Policía de San José, el episodio ocurrió próximo a las 19:30, cuando cinco hombres —que llevaban el rostro cubierto y guantes— descendieron de una camioneta. Tras sorprender al propietario, lo trasladaron hacia el interior de la vivienda y comenzaron a exigirle información sobre el dinero que tenía en el lugar.

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"Me pedían plata y me decían que me iban a dejar matar, que me iban a cortar a pedazos", contó el hombre. También explicó que los delincuentes insistían en que buscaban una suma mayor y que no les alcanzaba con lo que pudieran encontrar: "Me decían que esa me la iban a dejar, que ellos querían la plata grande. Yo les decía que no la tenía".

Las autoridades relataron que, durante el copamiento, los agresores le "ocasionaron lesiones" a la víctima en distintas partes del cuerpo y generaron "daños" en el mobiliario y otros objetos de la vivienda. La víctima describió que fue sometida a quemaduras con un soplete y agua caliente; en conversación con Telenoche, dijo: "Me quemaban, me prendían fuego con un soplete, me calentaban agua y me tiraban. Me quemaban vivo", relató.

De acuerdo con las actuaciones policiales, los cinco hombres permanecieron alrededor de dos horas en la propiedad y luego escaparon con dinero en efectivo. Una vez que logró liberarse, el hombre se trasladó por sus propios medios hasta la casa de una familiar, donde pidió ayuda. Una emergencia médica lo asistió y posteriormente lo trasladó a un centro de salud, donde se constataron las lesiones. Recibió el alta médica este lunes.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la vivienda y del vehículo de la víctima. También intervino el Área de Investigaciones de Zona I, que continúa trabajando para esclarecer el hecho La Fiscalía Letrada de San José de 1.º Turno fue informada y dispuso distintas actuaciones. El caso permanece bajo investigación.

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