Cinco hombres armados realizaron copamiento en casa de Punta Gorda: se robaron mil dólares y tres celulares

Cinco hombres armados realizaron un copamiento en una casa de Punta Gorda durante la noche del jueves. Se robaron aproximadamente U$S 1.000 y tres celulares .

El caso ocurrió en las inmediaciones de la calle Grito de Gloria y Rambla O’Higgins , allí una de las víctimas recibió recibió golpes en la cara y fue asistido por una emergencia médica en el lugar, que le dio el alta en el lugar.

Los delincuentes entraron con armas de fuego a la casa y llevaron a uno de los residentes a la planta alta de vivienda. En ese lugar le exigieron dinero en efectivo y le dijeron que sabían que era propietario de una empresa .

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A la escena del delito concurrieron oficiales de Policía Científica para realizar el relevamiento de la escena, La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y encontrar a los autores del copamiento.

Allanamiento en Peñarol: encontraron un encadenado

En otro episodio del jueves, en un allanamiento en el barrio de Peñarol, los policías encontraron a un joven de 29 años encadenado dentro de una casa. El joven tenía un antecedente penal por hurto, mientras que el allanamiento se realizó en el marco de investigaciones por parte del Departamento de Homicidios.

Según había informado Telemundo de Canal 12, el joven manifestó a las autoridades que lo obligaban a atender un punto de venta de drogas como forma de pago por deudas que mantenía por sustancias ilícitas. El mismo medio de comunicación informó que el encadenado manifestó que podía haber personas enterradas en el fondo de la casa.