Policías encontraron a joven encadenado en allanamiento en el barrio Peñarol: tenía antecedente por hurto

Este jueves, mientras transcurría un allanamiento por un homicidio en el barrio Peñarol , los policías encontraron a un joven de 29 años encadenado dentro de una casa.

El encadenado tenía un antecedente penal por hurto , mientras que el allanamiento se realizó en el marco de investigaciones por parte del Departamento de Homicidios , confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según informó Telemundo de Canal 12, el joven manifestó a las autoridades que lo obligaban a atender un punto de venta de drogas como forma de pago por deudas que mantenía por sustancias ilícitas.

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Tiroteo y persecución en Montevideo: más de 30 disparos, un patrullero estrellado y un sospechoso baleado en la cabeza

El mismo medio de comunicación informó que el encadenado manifestó que podía haber personas enterradas en el fondo de la casa .

También este jueves, pero de madrugada, ocurrió una persecución policial que terminó con un patrullero estrellado contra un árbol, tres policías lesionados y dos delincuentes detenidos, uno de ellos con tres heridas de bala.

Todo comenzó sobre las 00:45 en el barrio Marconi, cuando cuatro oficiales que participaban de un operativo observaron a dos hombres que se desplazaban en una moto roja sin matrícula. La ropa de ambos llamó la atención de los policías porque coincidían con las de dos personas vinculadas a un episodio previo de disparos.

El hecho incluyó disparos por parte de los delincuentes que fueron respondidos por el personal policial. La persecución avanzó por la Rambla Costanera hasta las inmediaciones de la calle Iraola, donde el conductor del patrullero perdió el control del vehículo y terminó impactando de frente contra un árbol.

Casi al mismo tiempo, los dos hombres que escapaban en la moto también perdieron el dominio y cayeron en una plaza de la zona. Allí fueron alcanzados por los policías, que concretaron las dos detenciones sobre las 00:55, apenas diez minutos después del inicio del incidente.