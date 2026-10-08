La Policía realizó más de 20 allanamientos en Marconi y Villa Española: hay detenidos y se analiza posibles vínculos con una disputa narco

La Policía realizó este jueves más de 20 allanamientos en zonas de Marconi y Villa Española , en el marco de distintas investigaciones. El director de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo , informó que durante los procedimientos hubo personas detenidas y que algunas de ellas eran requeridas por rapiñas .

"Se hicieron más de 20 allanamientos en torno a la jurisdicción de la seccional 17 y la seccional 13, lo que respecta a Marconi y Villa Española, y los equipos están trabajando ahí", señaló Clavijo, consignado por Telenoche (Canal 4). El jerarca agregó que "hay detenidos" y que algunos de ellos "estaban requeridos por alguna rapiña", mientras que en otros casos la Policía trabaja en el análisis de la evidencia incautada.

Clavijo sostuvo que este tipo de procedimientos se enmarca en una respuesta que la Policía busca llevar adelante en distintos barrios y destacó el respaldo de la Fiscalía y la Justicia para concretar las medidas: "Nuestra acción va a ser inmediata y agradecemos el apoyo de la Fiscalía y de la Justicia para darnos todas estas órdenes de allanamiento y de detención que tuvimos el día de hoy", afirmó.

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Según información de la Policía, uno de los operativos se desarrolló durante la mañana de este jueves en la zona de Juan Acosta, en Marconi, a partir de una investigación por rapiñas a taximetristas . Participaron siete equipos del área de Investigaciones, bajo una orden judicial.

Durante los registros fueron incautados diez cartuchos calibre 7,65, dos vainas calibre 9 milímetros, siete celulares, un equipo DVR —que se usaba para videovigilancia—, una funda de cargador doble y una muslera táctica, de acuerdo con la información policial.

En uno de los pasajes de la zona fue localizado y detenido un adolescente de 17 años que tenía una orden de detención vinculada al hecho investigado. En otro de los procedimientos fue detenido un hombre de 27 años por un presunto desacato. La Fiscalía dispuso que, luego de labrada el acta correspondiente, recuperara la libertad y que continuara la investigación para establecer si tuvo alguna vinculación con los hechos.

La investigación sobre el asesinato de "Leito" Puglia en Villa Española

Los procedimientos se realizaron mientras la Policía investiga una serie de episodios violentos registrados en Villa Española y otros barrios de Montevideo. Uno de los hechos recientes fue el homicidio de un joven de 24 años conocido como "Leito" Puglia, ocurrido el martes en las inmediaciones de 20 de Febrero y Agaces.

Según información de las autoridades, la víctima había sido trasladada al Hospital Pasteur luego de recibir varios disparos y murió como consecuencia de las heridas. La investigación está bajo la órbita del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II y de la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.

El crimen ocurrió en un contexto de enfrentamientos entre grupos vinculados al narcotráfico en Villa Española. Puglia era familiar de Andrés Migales, señalado como líder de "La Mafilia", quien fue asesinado días atrás en Buenos Aires.

Consultado sobre si la Policía analiza una posible conexión entre ambos homicidios, Clavijo señaló que existe intercambio de información con organismos de seguridad de otros países.

"Nosotros todo lo relevamos, obviamente, que en el marco del intercambio de información enmarcado en el Mercosur, en todos los acuerdos que tenemos en el Mercosur, estamos en un permanente intercambio con las unidades de información, de inteligencia, de investigaciones de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de otros países también", explicó.

Sobre el caso ocurrido en Argentina, agregó: "Esto se está analizando, obviamente que es un uruguayo que fue ejecutado en Argentina, que también tiene antecedentes penales en nuestro país y que estaría vinculado a algún clan familiar que ha operado también en Uruguay".