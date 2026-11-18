La Policía de Paysandú incautó el martes en un control vehicular de rutina sobre la Ruta 3 más de seis kilos de la droga sintética MDA, que son la base para elaborar unas 76.262 pastillas, valuadas en más de un millón de dólares. Los investigadores estiman que cada pastilla se vende a unos $ 700.
El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Departamental de Seguridad Rural sanducera en el kilómetro 390 de la citada ruta y permitió la detención de dos personas mayores de edad. Allí encontraron la droga, lo que motivó la intervención de una unidad especializada.
El nombre completo de la droga es metilendioxianfetamina y el pesaje total ascendió a aproximadamente 6,101 kilogramos. Los dos involucrados permanecen a disposición de Fiscalía, mientras continúan otras actuaciones.
Incautación de droga sintética en Paysandú
Foto: Ministerio del Interior
Según la fundación Alcohol and Drugs, la MDA es una droga que produce alucinaciones visuales y auditivas, que además puede tener efectos estimulantes y psicodélicos. La sustancia actúa aumentando los niveles de serotonina, norepinefrina y dopamina en el cerebro. Se encuentra principalmente en forma de comprimidos y cápsulas, o como polvo o cristal.
Entre otros síntomas, la droga puede traer aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, sensación de euforia, temperatura corporal elevada, visión borrosa o mareos.
Esta sustancia, según la fundación en cuestión, no es lo mismo que la MDMA, también conocido como éxtasis. La MDA es una de las principales sustancias químicas que se producen cuando el cuerpo descompone la MDMA. Además la droga incautada tiende a tener efectos más intensos que esta otra.