Condenaron a un policía que acosaba a cuatro subordinadas y las amenazaba con trasladarlas para quedar a solas con él

Un suboficial mayor de la Policía de San José fue condenado a 15 meses de prisión por reiterados delitos de violencia privada contra cuatro funcionarias policiales que estaban bajo sus órdenes . El hombre fue denunciado por conductas de acoso e intimidación en el ámbito laboral, que incluían acercamientos físicos no consentidos, comentarios sexuales y amenazas de traslados.

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Según informó este miércoles la Fiscalía General de la Nación, el funcionario utilizaba su posición jerárquica para presionar a las mujeres y amenazaba con trasladarlas a otras dependencias policiales donde podrían quedar trabajando a solas con él.

La investigación comenzó a partir de las denuncias presentadas por varias funcionarias de la Jefatura de Policía de San José , que relataron distintos episodios ocurridos en dependencias policiales donde el condenado ejercía funciones de superior jerárquico.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de San José de 2º turno, el suboficial mayor desplegó distintas conductas de hostigamiento hacia las funcionarias que estaban bajo su mando.

Entre los hechos denunciados se encontraban acercamientos físicos no consentidos, comentarios de connotación sexual e insistencia en mantener encuentros de carácter sexual.

Además, el funcionario ejercía presiones relacionadas con posibles cambios en los destinos laborales de las víctimas. En particular, las amenazaba con trasladarlas a otras dependencias policiales en las que podrían quedar trabajando a solas con él, una situación que la Fiscalía identificó como una forma de hostigamiento e intimidación.

Durante la investigación se tomaron declaraciones a las víctimas y a otros funcionarios policiales, además de incorporarse distintos elementos probatorios.

Las cuatro mujeres también fueron sometidas a pericias psicológicas forenses que constataron el impacto emocional que les provocaron los hechos.

La investigación contó con la participación de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía y del Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de Interpol.

La condena y las medidas que deberá cumplir

El suboficial mayor aceptó los hechos y su responsabilidad penal en el marco de un proceso abreviado. La Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada, en régimen de reiteración real, a una pena de 15 meses de prisión.

Sin embargo, la pena se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total durante los 15 meses y monitoreo electrónico.

La sentencia también estableció la prohibición de acercarse, relacionarse o comunicarse con cualquiera de las cuatro víctimas, con una distancia mínima de 500 metros.

Además, se dispuso el cierre de fronteras durante todo el período de la condena.