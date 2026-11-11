Qué se sabe del ETIAS, el nuevo documento obligatorio para viajar a Europa desde 2027

La Unión Europea (UE) implementará en 2027 el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) , un permiso electrónico que deberán tramitar los uruguayos y otros viajeros de países que actualmente pueden ingresar al espacio Schengen sin visa .

La autorización no reemplazará al pasaporte ni funcionará como una visa , sino que será un requisito adicional para realizar viajes de corta duración. El sistema permitirá evaluar a los visitantes antes de su llegada y complementar los controles migratorios que ya se aplican en las fronteras europeas.

Aunque todavía no se anunció la fecha exacta de entrada en funcionamiento, la Embajada de la República Checa en Buenos Aires, responsable también de las relaciones diplomáticas y consulares con Uruguay y Paraguay, confirmó que el lanzamiento está previsto para 2027.

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El permiso ETIAS alcanzará a los ciudadanos de países exentos de visa que quieran ingresar a cualquiera de los 30 destinos europeos que exigirán esta autorización. Entre ellos se encuentran Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido . También estarán incluidos países como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos , entre otros.

La solicitud se realizará exclusivamente por internet, a través del portal oficial de la UE o de su aplicación. El formulario incluirá información personal y datos del documento de viaje. Una vez enviada, la respuesta se procesará generalmente en cuestión de minutos, aunque los casos que requieran una revisión manual podrán demorar más tiempo.

El costo establecido para obtener el ETIAS es de 20 euros. Los menores de 18 años y los mayores de 70 estarán exentos del pago, aunque eso no significa que queden automáticamente liberados de la obligación de contar con la autorización.

ETIAS

Una vez aprobado, el permiso tendrá una vigencia de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado para solicitarlo, lo que ocurra primero. Durante ese período permitirá realizar varios viajes, siempre que cada estadía respete el límite de 90 días dentro de cualquier período de 180 días.

El requisito no se aplicará a los ciudadanos de la UE, del Espacio Económico Europeo ni de Suiza. También estarán exceptuadas determinadas personas que cuenten con permisos de residencia válidos o visas Schengen vigentes, de acuerdo con las condiciones establecidas por el sistema.

La autorización tampoco garantizará el ingreso automático a Europa: al llegar, los viajeros deberán presentar su pasaporte y cumplir con los controles fronterizos habituales. La decisión final de permitir la entrada seguirá correspondiendo a los agentes migratorios.