Diputados aprobó por unanimidad proyecto para que mayores de edad que cometan nuevos delitos no vuelvan al Inisa

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley presentado por el legislador nacionalista Pablo Abdala que busca impedir que personas que cometen nuevos delitos siendo mayores de edad regresen a centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) para completar medidas socioeducativas pendientes.

La iniciativa, que ahora deberá ser considerada por el Senado, pretende modificar una situación que, según Abdala, genera problemas de convivencia y seguridad dentro de los establecimientos del organismo.

" El sistema político logró un acuerdo, un consenso con relación a un tema que todos coincidimos que era menester solucionar ", destacó el diputado en rueda de prensa.

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Abdala explicó que actualmente pueden producirse situaciones en las que una persona ingresa al Inisa siendo adolescente, alcanza la mayoría de edad, comete un nuevo delito y luego debe regresar al instituto para cumplir el saldo de una medida socioeducativa anterior.

Según el legislador, estos reingresos generan riesgos tanto para los adolescentes que atraviesan procesos de rehabilitación como para los funcionarios de los centros.

En ese sentido, señaló que el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, y el directorio del organismo habían advertido sobre las dificultades que provoca esta situación.

En su cuenta de X, Abdala celebró el acuerdo alcanzado entre los partidos. "La Cámara acaba de aprobar por unanimidad el proyecto que presentamos para que quienes cometan delitos como mayores no vuelvan al Inisa, si tienen pendiente una medida socioeducativa", escribió.

Y agregó: "Los partidos llegamos a un consenso para solucionar un defecto de la legislación que generaba perjuicios a la sociedad, a los trabajadores y a la rehabilitación de los demás adolescentes".

La Cámara acaba de aprobar por unanimidad el proyecto que presentamos para que quienes cometan delitos como mayores no vuelvan al @Inisa_Oficial, si tienen pendiente una medida socioeducativa.

Los partidos llegamos a un consenso para solucionar un defecto de la legislación que… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) November 10, 2026

Abdala habló de casos de jóvenes de "dudosa recuperabilidad"

Consultado sobre las dificultades que enfrenta el sistema para rehabilitar a determinados adolescentes, Abdala reconoció que existe un aspecto doloroso en la problemática.

"Es evidente que debiéramos preguntarnos si el que fracasa es el sistema o si en todo caso allí estamos ante situaciones muy complejas, de perfiles muy complejos, que son hasta de dudosa recuperabilidad", expresó.

El legislador reconoció que sus palabras podían resultar controvertidas. "Sé que lo que estoy diciendo puede sonar algo discriminatorio", admitió, aunque sostuvo que se trata de una realidad que también ha sido planteada por las autoridades del Inisa.

De todas formas, aclaró que no considera que deba abandonarse la rehabilitación de estos jóvenes. "Por supuesto, no hay que dar a nadie por perdido", afirmó.

Abdala sostuvo que el proyecto apunta a proteger a los adolescentes que atraviesan procesos de rehabilitación satisfactorios y a los trabajadores de los centros. "Tenemos que pensar en la enorme mayoría de jóvenes que están en procesos virtuosos dentro de Inisa, exitosos, satisfactorios, que van camino a terminar bien y a tener un egreso saludable, y a ellos los tenemos que preservar", expresó.

Según indicó, el Inisa enfrenta de manera permanente unos cuatro o cinco casos de personas mayores de edad con estas características.

Qué cambiaría con el proyecto aprobado por Diputados

De aprobarse definitivamente la iniciativa, las personas que cometan nuevos delitos siendo mayores de edad y tengan medidas socioeducativas pendientes dejarían de regresar a los centros del Inisa.

En su lugar, pasarían a cumplir las penas correspondientes en el sistema penitenciario de adultos.

Sin embargo, el proyecto contempla que el juez de adolescentes mantenga el seguimiento de las medidas socioeducativas pendientes, de manera que no se pierda la perspectiva de rehabilitación correspondiente a la etapa en que se cometió el primer delito.

Abdala destacó que la iniciativa permitirá atender los casos de mayor complejidad sin afectar el funcionamiento de los centros destinados a adolescentes. El proyecto obtuvo el respaldo de todos los partidos representados en la Cámara de Diputados y ahora deberá ser analizado por la Cámara de Senadores. "Esperemos que el Senado le dé pronto tratamiento", concluyó.