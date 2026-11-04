Diputado de la oposición interpelará este miércoles a Juan Castillo por el conflicto en el puerto y gestión de la cartera

El diputado del Partido Colorado, Adrián Juri, interpelará este miércoles al ministro de Trabajo Juan Castillo por el conflicto portuario que se extendió durante meses, así como también por la gestión de la cartera en cuanto a la prevención y resolución de conflictos laborales.

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La interpelación comenzará a las 11:00 y en ella "se abordará la actuación del ministerio en el conflicto con la Terminal Cuenca del Plata, en lo que refiere las medidas adoptadas, la aplicación de servicios mínimos y las políticas destinadas a evitar la conflictividad laboral y a preservar las fuentes de trabajo", destacó el sitio de la Cámara de Representantes.

El conflicto portuario duró cuatro meses hasta que Terminal Cuenca del Plata y sindicato llegaron a un acuerdo la semana pasada, tras gestión de Presidencia de la República.

INTERPELACIÓN A JUAN CASTILLO



Agotadas las instancias impulsadas por la oposición en el Senado para que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, concurra a la comisión y ante la confirmación de que no lo hará, ratificamos nuestra decisión de avanzar con su… — Adrian Juri (@JuriAdrian) October 7, 2026 El miembro interpelante escribió en sus redes sociales que avanzaron en una interpelación debido a que, según él, se agotaron "las instancias impulsadas por la oposición en el Senado para que el ministro concurra a la comisión".