"No estoy celoso del 'Pacha' Sánchez", dijo Castillo y aseguró que no se sintió "cuestionado en ningún momento" por sus compañeros de gobierno

Horas después de que se firmara en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el nuevo convenio colectivo entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de trabajadores, el titular de la cartera, Juan Castillo , dijo que "en ningún momento" se sintió "cuestionado" desde su propio gobierno por la dimensión y extensión que tomó el conflicto, que llegó a su fin luego de varios meses de disputa.

" No me sentí cuestionado en ningún momento ", declaró en entrevista con Lado B de TV Ciudad.

Ante la insistencia del periodista, que preguntó si nunca tuvo cuestionamientos de parte de Presidencial o desde el secretario de la Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez, Castillo respondió que el presidente de la República es Yamandú Orsi pero que siempre que podían desde Torre Ejecutaba le expresaban su "respaldo" y "apoyo" a la gestión en el conflicto.

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Pero aclaró que, de la misma forma que Orsi lo convocó para encabezar el Ministerio de Trabajo podría cesarlo.

"De la misma forma que me convocó para tener una responsabilidad, en algún momento capaz que me agradece los servicios prestados y dejaré de estar. No va a cambiar nada mi forma de ser ni voy a cambiar la forma de pensar que tengo", sostuvo el secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), que además fue líder del sindicato portuario (Supra).

El conflicto llegó a su fin luego de la intermediación clave de Sánchez, quien intervino la semana pasada para acercar las posiciones de las partes y lograr la forma de un preacuerdo (que fue ratificado de forma oficial este miércoles).

Como informó El Observador, Sánchez lideró los contactos con representantes de Katoen Natie en Bélgica y dirigentes sindicales de la empresa para destrabar las negociaciones, que en el último tramo estaban estancadas en tres puntos: la cantidad de jornales mínimos a asegurar por parte de TCP, el pago de una partida extraordinaria por la firma del convenio y las compensaciones a distintos sectores de trabajadores.

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“Que me pidan las explicaciones que quieran, se las voy a dar. Nosotros dentro del gobierno no nos disputamos roles; yo no estoy celoso del Pacha Sánchez”, dijo Juan Castillo pic.twitter.com/zhV0P0yTLC — Lado B (@ladobtvciudad) October 7, 2026

Respecto a la intervención de Sánchez, Castillo dijo que dentro del gobierno los jerarcas no se disputan "roles ni protagonismo".

"El gobierno es un equipo colectivo que estamos al frente de la gestión y esa es nuestra tarea. Apoyarnos y respaldar cada una de las acciones. No estoy celoso del 'Pacha' Sánchez, mejor que haya estado trabajando con nosotros y no difiriendo con nosotros", respondió.

La oposición, a instancias del diputado colorado Adrián Juri, impulsó una interpelación a Castillo por el conflicto en el puerto de Montevideo, que tuvo varios días con paralización de actividades a raíz de las medidas adoptadas por el sindicato.

"Que me pidan las explicaciones que quieran y se las voy a dar", sostuvo el ministro y apuntó que esa es una de las tareas que tiene el Parlamento.