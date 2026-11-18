El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , afirmó que el gobierno se hará cargo de los trabajadores del Colonia Shopping que no tengan acceso al seguro de paro tras el incendio que afectó al centro comercial el miércoles 11 de noviembre.

"Hay trabajadores que ya tenían derecho al seguro de paro por el tiempo que trabajaban. Los que no tengan ningún tipo de cobertura de eso , nos vamos a hacer cargo nosotros ", dijo el ministro en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

"Vamos a identificarlos a los efectos de buscar algún mecanismo que les permita algún medio de subsistencia ", agregó Castillo.

"Hay un compromiso de rápida reconstrucción de un shopping nuevo . Además, muchas tiendas y comercios de distinto tipo están buscando alquiler o han alquilado locales en el centro de Colonia , por lo tanto no va a haber casi interrupción del período de trabajo", sentenció el secretario de Estado.

Incendio en el colonia shopping Foto: Colonia ya / FocoUy

El incendio en el centro comercial se desató en la tarde del pasado miércoles. Por ese entonces, se informó que el techo había colapsado, que las pérdidas eran casi totales y que no había personas heridas. Los trabajos de extinción se extendieron durante toda la noche. Según las primeras apreciaciones de Bomberos, el fuego se habría originado en el depósito del comercio, de aproximadamente 300 metros cuadrados, y posteriormente se propagó hacia el salón principal.

Cuando llegaron las primeras dotaciones, las llamas ya se habían generalizado en el local. La intensidad del incendio obligó a desplegar varios frentes de ataque simultáneos para intentar contener su avance hacia otros sectores.

Cobertura del BSE

Días atrás se conoció que el Banco de Seguros del Estado (BSE) abonará aproximadamente US$ 20 millones al shopping de Colonia y a ocho de los locales comerciales afectados por el incendio de la semana pasada.

El presidente del BSE, Marcos Otheguy, explicó que el 80% de estos US$ 20 millones ya se encuentra reasegurado en el exterior. Adicionalmente, se estima que existen otras pólizas de seguro con empresas privadas que suman alrededor de US$ 10 millones para distintos locales comerciales.