Lecueder dijo que el Colonia Shopping sufrió "pérdidas casi totales" y que buscarán reabrirlo el año que viene

El presidente del directorio de Colonia Shopping, Carlos Lecueder, anunció este jueves la decisión de reconstruir el centro comercial tras el voraz incendio que arrasó con sus instalaciones desde la tarde del miércoles, provocando pérdidas materiales "cercanas a las totales" y el colapso parcial de su estructura.

En una conferencia de prensa brindada en la Intendencia de Colonia junto al jefe comunal, Guillermo Rodríguez, el empresario transmitió un mensaje de continuidad tanto para los vecinos como para los aproximadamente 350 trabajadores del complejo.

"Hay seguros y había habilitación de Bomberos. Vamos a reabrir, ojalá en el menor plazo posible; ojalá el año próximo, estamos seguros de que sí, con más puestos de trabajo y locales", afirmó Lecueder. El desarrollador adelantó que el objetivo es reconstruir el edificio "de la mejor manera posible", incorporando nuevas tecnologías, medidas de seguridad adicionales para evitar que un episodio así se repita y apostando incluso a expandir el proyecto original.

Bomberos advierte por riesgo de derrumbe en Colonia Shopping: el incendio está controlado, pero las tareas seguirán todo el día

Uno de los principales focos de preocupación tras el siniestro es la situación laboral de los cerca de 350 empleados del shopping. Lecueder informó que ya se evalúan distintas alternativas para atravesar el período de inactividad, entre ellas el envío al seguro de paro o la reubicación temporal en otras sucursales de las empresas que operan en el centro comercial.

"A nuestro personal le vamos a decir que el puesto de trabajo va a estar ahí esperando, y en el ínterin vamos a trabajar para que salga adelante, con medidas para que tengan cómo pasar estos meses", aseguró el empresario.

En ese marco, Lecueder confirmó que recibió un mensaje del presidente de la República, Yamandú Orsi, quien puso a disposición el apoyo del Estado para el proceso de reconstrucción. Si bien agradeció el gesto, el empresario aclaró que la obra se encarará con la "fuerza y fe" del sector privado, aunque solicitó la colaboración del gobierno para articular herramientas que asistan a los trabajadores que queden sin actividad durante los meses que demanden los trabajos.

Peritajes, demoliciones y una posible reapertura parcial

Aunque evitó comprometer una fecha exacta para la reinauguración total, Lecueder deslizó la posibilidad de avanzar hacia una habilitación por etapas. En concreto, mencionó al supermercado Ta-Ta como uno de los locales que podría reabrir antes que el resto del complejo, dado que el fuego no se originó en ese sector y la afectación allí fue menor.

La próxima semana ingresarán ingenieros y arquitectos para realizar una evaluación técnica de la estructura y determinar qué sectores pueden recuperarse y cuáles deberán ser demolidos. Según adelantó el empresario, la administración ya comenzó a solicitar presupuestos para tareas de demolición y el próximo martes se llevará a cabo una reunión en Montevideo para planificar las obras.

Una falla eléctrica como hipótesis y riesgo de derrumbe

Si bien la Dirección Nacional de Bomberos aún no emitió un informe definitivo sobre el origen del siniestro, Lecueder señaló que la principal hipótesis apunta a una falla eléctrica en el entrepiso de uno de los locales comerciales donde se almacenaba mercadería inflamable. Según relató, los sensores de humo y calor se activaron y hubo un intento inicial por contener las llamas, pero el fuego se propagó con extrema rapidez.