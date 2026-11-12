Bomberos advierte por riesgo de derrumbe en Colonia Shopping: el incendio está controlado, pero las tareas seguirán todo el día

El incendio que afectó al Colonia Shopping desde la tarde del miércoles está controlado , pero persisten focos calientes y existe un alto riesgo de derrumbe en distintos sectores de la estructura , por lo que las tareas de Bomberos continuarán durante toda la jornada de este jueves.

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Así lo informó el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Sebastián Camejo , durante una rueda de prensa realizada en el lugar del siniestro, donde explicó que el fuego pudo ser controlado en las primeras horas de la mañana, luego de un operativo que se extendió durante toda la noche.

“Cuando hablamos de controlado, prácticamente para darlo extinguido total, no tiene que salir nada de humo y todos los pequeños focos deben estar extinguidos”, explicó Camejo.

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El vocero señaló que las tareas pendientes demandarán varias horas debido al estado en que quedó el edificio. “Eso va a demandar todo el día de hoy, porque estamos hablando de una estructura prácticamente colapsada, donde hay vigas y columnas con alto riesgo de derrumbe ”, advirtió.

Sebastián Camejo, vocero de Bomberos

Colapsaron el techo y una pared del Colonia Shopping

Camejo confirmó que durante la noche del miércoles se produjo el colapso del techo y de una pared del centro comercial, lo que complicó las tareas de extinción.

El vocero explicó que buena parte del edificio estaba construido con paneles, aunque no fue determinada la incidencia de esos materiales en la propagación del fuego.

Debido a los daños estructurales, será necesaria una evaluación técnica antes de avanzar con determinadas tareas de remoción. “Eso lo valorarán después los profesionales, los ingenieros civiles, arquitectos, tanto de la intendencia como de la administración del shopping”, señaló.

Mientras tanto, los efectivos continuarán trabajando para remover materiales y enfriar los puntos calientes que permanecen entre los escombros.

El operativo para controlar el incendio

El incendio comenzó próximo a las 18:00 del miércoles 11 de noviembre, cuando Bomberos recibió una alerta por fuego en el centro comercial. Las primeras dotaciones llegaron desde el destacamento de Colonia, ubicado a pocos minutos del shopping, y posteriormente se sumaron unidades de prácticamente todo el departamento.

El operativo también contó con el apoyo de la Intendencia de Colonia, a través del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), que aportó camiones cisterna e hidroelevadores.

Tras varias horas de trabajo, Bomberos logró controlar el incendio durante la mañana del jueves, aunque todavía no puede considerarse completamente extinguido.

Según la última información oficial, las pérdidas materiales son prácticamente totales y no se registraron personas lesionadas.

Las tareas continuarán durante este jueves, mientras se aguarda la evaluación de los especialistas sobre la estabilidad de la estructura afectada.