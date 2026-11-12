Video: así fue la detención de un adolescente de 15 años que rapiñó una joyería en Montevideo

Un adolescente de 15 años fue detenido por la Policía luego de una rapiña a una joyería en Montevideo . El operativo quedó registrado en video , que muestra cómo los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso tras un seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior .

El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando el menor ingresó a una joyería ubicada en la zona de bulevar Aparicio Saravia y Coronel Raíz y, mediante amenazas con un arma de fuego, rompió una vidriera y se llevó varias joyas.

Tras recibir una llamada al servicio de emergencias 911, el personal del Centro de Comando Unificado comenzó a seguir los movimientos del sospechoso a través de las cámaras de seguridad y transmitió su descripción y recorrido a los efectivos que participaban del operativo.

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Con esa información, policías del Área de Investigaciones de Zona III, con apoyo de la Guardia Republicana, lograron localizar y detener al adolescente en las calles Tosti y Lafayette.

Durante el procedimiento, que también contó con el apoyo de un dron, los efectivos recuperaron las joyas sustraídas e incautaron un revólver calibre 22 y las prendas de vestir utilizadas durante la rapiña.

Una empleada de la joyería informó posteriormente a la Policía que había mantenido un forcejeo con el autor del robo y que resultó lesionada.

La Fiscalía de Adolescentes de Tercer Turno fue informada de lo ocurrido y dispuso las actuaciones correspondientes. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.