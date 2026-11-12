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Video: así fue la detención de un adolescente de 15 años que rapiñó una joyería en Montevideo

El seguimiento de las cámaras de videovigilancia permitió localizar al sospechoso, que fue detenido con las joyas robadas y un revólver calibre 22

12 de noviembre de 2026 8:47 hs
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Un adolescente de 15 años fue detenido por la Policía luego de una rapiña a una joyería en Montevideo. El operativo quedó registrado en video, que muestra cómo los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso tras un seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando el menor ingresó a una joyería ubicada en la zona de bulevar Aparicio Saravia y Coronel Raíz y, mediante amenazas con un arma de fuego, rompió una vidriera y se llevó varias joyas.

Tras recibir una llamada al servicio de emergencias 911, el personal del Centro de Comando Unificado comenzó a seguir los movimientos del sospechoso a través de las cámaras de seguridad y transmitió su descripción y recorrido a los efectivos que participaban del operativo.

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Con esa información, policías del Área de Investigaciones de Zona III, con apoyo de la Guardia Republicana, lograron localizar y detener al adolescente en las calles Tosti y Lafayette.

Durante el procedimiento, que también contó con el apoyo de un dron, los efectivos recuperaron las joyas sustraídas e incautaron un revólver calibre 22 y las prendas de vestir utilizadas durante la rapiña.

Una empleada de la joyería informó posteriormente a la Policía que había mantenido un forcejeo con el autor del robo y que resultó lesionada.

La Fiscalía de Adolescentes de Tercer Turno fue informada de lo ocurrido y dispuso las actuaciones correspondientes. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.

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