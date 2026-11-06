VIDEO | Rafa Villanueva habló por primera vez sobre su internación: "Me salvaron la vida tres veces"

El conductor Rafa Villanueva rompió el silencio después de permanecer internado por un grave cuadro de salud y contó cómo atravesó los días más difíciles de su recuperación.

A través de un video publicado desde las redes sociales del Sanatorio Mautone , el comunicador se mostró emocionado al recordar la atención médica que recibió y reconoció que el trabajo de los profesionales fue determinante para que pudiera salir adelante.

"Me salvaron la vida tres veces", subrayó al referirse a las intervenciones que recibió durante su estadía, en su primer testimonio público después de atravesar el problema de salud.

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Rafael Villanueva ingresó al Sanatorio Mautone el 28 de diciembre de 2025, después de experimentar fuertes dolores digestivos. Su estado se agravó rápidamente por una infección generalizada que comprometió distintos órganos y lo llevó a permanecer más de 100 días en el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) .

Durante ese tiempo atravesó varias complicaciones y debió someterse a distintas intervenciones quirúrgicas, entre ellas amputaciones en las manos y los pies por el daño que sufrió parte de los tejidos. También necesitó una traqueotomía y atravesó dos etapas de internación en cuidados intensivos.

Al recordar aquellos meses, el comunicador destacó el vínculo que construyó con quienes participaron de su atención. "Hemos formado una familia con la gente que trabaja allí, enfermeros, intensivistas, fisiatras... Desde el portero Matías hasta el subdirector, solo tenemos palabras de agradecimiento", señaló.

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También valoró la coordinación entre los profesionales y el trato que recibió durante los momentos más delicados de su cuadro. "Fui testigo de un trabajo en equipo, de una mecánica funcional perfecta y también fui testigo de una humanidad muy grande", continuó.

Villanueva continúa con su rehabilitación en Maldonado, luego de recibir el alta sanatorial. El tratamiento está enfocado en recuperar la movilidad y adaptarse a las secuelas que dejó la enfermedad, con fisioterapia y acompañamiento médico.

Al hablar sobre su experiencia, el conductor también contó que volver a pasar frente al sanatorio le genera una sensación particular: "Cuando una persona está más de 100 días en CTI y más de 120 días internada en un lugar, cuando vuelve a pasar por ese lugar las sensaciones deberían no ser buenas. Pero yo cada vez que paso por ahí lo miro con nostalgia, así que imaginate".