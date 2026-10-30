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VIDEO | "Enfermo, psicópata": fuerte pelea entre Acevedo y Laura

El acalorado cruce se produjo cuando la participante de 67 años le reclamó al joven de 28 un cigarrillo que, según ella, le había prometido horas antes.

30 de octubre de 2026 10:17 hs
Pelea entre Acevedo y Laura

Pelea entre Acevedo y Laura

Bruno Acevedo y Laura Dotto protagonizaron este viernes una fuerte discusión dentro de la casa de Gran Hermano Uruguay, en la que no faltaron los insultos.

El acalorado cruce se produjo cuando la participante de 67 años le reclamó al joven de 28 un cigarrillo que, según ella, le había prometido horas antes.

"¿Me convidás con lo que me ibas a convidar, por favor?", le preguntó Dotto desde la puerta de la habitación donde descansaba Acevedo.

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"Ya te dije que no te voy a dar cigarros, Laura", respondió el actor y dramaturgo, lo que provocó el enojo de la participante.

VIDEO | Así fue la pelea entre Acevedo y Laura por los cigarrillos

Ante la negativa, Dotto sostuvo que Acevedo le había dicho que sí y que se los daría más tarde porque tenía. "Me dijiste que ahora me los dabas, que tenías cigarros", insistió, antes de acusarlo de querer confundirla y dejarla mal delante de otras personas.

"¿Vos me querés enloquecer a mí? Te estoy hablando en serio, pues yo no me río", reclamó Laura, que también le advirtió que no iba a permitir que la tratara como una persona ingenua. "Vos serás muy actor, pero yo soy más viva que vos", agregó.

Así fue la pelea entre Laura y Acevedo por los cigarrillos

En medio del enojo, Dotto le dijo que, si no quería darle los cigarrillos, podía quedárselos, pero le pidió que no le mintiera ni se aprovechara de su debilidad. Además, aseguró que podía decirle cosas que lo hicieran llorar.

"De estúpida no me vas a agarrar", sentenció la concursante de 67 años hacia el final del cruce, antes de cerrar con dos fuertes insultos dirigidos a Acevedo: "Enfermo, psicópata".

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