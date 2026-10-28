Nafta y gasoil: los datos clave de los combustibles de cara a la fijación de tarifas para noviembre

El gobierno resolverá en los próximos días el precio de los combustibles que regirá a partir de noviembre. La decisión se tomará en un contexto donde los precios internacionales de los refinados continúan por encima de los valores previos al inicio del conflicto en Medio Oriente , con un muy leve afloje en las naftas y estabilidad en el gasoil. Por su parte, el barril de petróleo se movió en el eje de los US$ 100 a US$ 110 durante el último mes.

La resolución llegará tras el incremento en las tarifas de nafta y gasoil implementado en octubre, el primer ajuste al alza luego de tres meses en los que los elevados márgenes de refinación permitieron amortiguar las subas en el mercado local.

Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA), procesados por El Observador, muestran que en el mes móvil comprendido entre el 26 de setiembre y el 25 de octubre el Precio de Paridad de Importación (PPI) ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 —incluyendo agrocombustibles— varió mínimamente a la baja un 0,5% en comparación con el mes anterior. En el caso del gasoil común , la suba fue de 2,9% .

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Para la nafta Súper 95 —la de mayor consumo en el país—, la Ursea utiliza como referencia en la Costa del Golfo de EE. UU. el promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93. en el caso del gasoil, la referencia es el Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62).

La brecha acumulada con la referencia internacional

Si bien los valores de los refinados en Estados Unidos sirven como guía para la evolución de los costos locales, su comportamiento no se traslada de manera directa al surtidor. La estrategia del Ejecutivo ha sido amortiguar la volatilidad externa mediante ajustes graduales.

Actualmente, la nafta Súper 95 se comercializa a $ 90,45 por litro (tras subir desde $ 88,67 en octubre) y el gasoil 50S a $ 62,79 por litro (desde $ 58,68).

En el ajuste del mes anterior, los incrementos se ubicaron por debajo de lo que marcaba el PPI: de haberse alineado totalmente a esa regla, la suba tendría que haber sido de $ 4,90 en la nafta y de $ 21,86 en el gasoil.

Proyecciones de precio en surtidor y cálculos para noviembre

Con los números consolidados de octubre, las proyecciones de precio de venta al público que realiza Ursea marcan la brecha latente entre la tarifa actual y la referencia de importación: