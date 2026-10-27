Del frío al calor, pero con tormentas en el medio: meteorólogos anuncian "desvíos positivos" de temperatura y revelan cuándo vuelven las lluvias

Después de varios días de frío, nubosidad y temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año, Uruguay comenzará a registrar un aumento de las temperaturas durante los próximos días , aunque el buen tiempo no se mantendrá durante toda la semana.

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El meteorólogo Guillermo Ramis anunció este martes en Informativo Sarandí que las máximas en Montevideo pasarán de los 16 °C previstos para este martes a los 23 °C durante el domingo y el lunes. Sin embargo, advirtió que el viernes se esperan lluvias y tormentas, mientras que el domingo podrían registrarse nuevos chaparrones.

Ramis señaló que el comportamiento del tiempo en las últimas semanas resulta llamativo, especialmente por la persistencia de días grises y temperaturas bajas. " Es un comportamiento de El Niño , es un comportamiento más bien de una fase fría, no de una fase cálida", sostuvo.

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El especialista explicó que el anticiclón semipermanente del Atlántico, asociado a las condiciones de buen tiempo, se encuentra desplazado hacia el norte, lo que favorece el pasaje de sistemas de baja presión sobre Uruguay. Según detalló, esta situación permite el ingreso de aire frío y contribuye a la formación de nubosidad persistente.

El pronóstico de Ramis para Montevideo: cuándo llegan las lluvias y cuánto sube la temperatura

Durante su participación en Informativo Sarandí, Ramis presentó el pronóstico para Montevideo hasta el lunes 2 de noviembre.

Martes 27 de octubre: mínima de 8 °C y máxima de 16 °C, con abundante nubosidad.

Miércoles 28: mínima de 11 °C y máxima de 19 °C, con cielo nuboso.

Jueves 29: mínima de 11 °C y máxima de 19 °C, con nubosidad y chaparrones débiles hacia el final de la jornada.

Viernes 30: mínima de 13 °C y máxima de 19 °C, con cielo cubierto, lluvias y tormentas. Se esperan unos 10 milímetros de precipitaciones en Montevideo.

Sábado 31: mínima de 14 °C y máxima de 22 °C, con períodos de sol y algo de nubosidad.

Domingo 1° de noviembre: mínima de 14 °C y máxima de 23 °C, con cielo nuboso y chaparrones débiles hacia última hora.

Lunes 2: mínima de 16 °C y máxima de 23 °C, con cielo nuboso y posibilidad de algunas precipitaciones durante la madrugada.

De esta manera, el sábado aparece como el día con mejores condiciones meteorológicas del fin de semana, mientras que el viernes concentraría las precipitaciones más importantes.

Qué dicen Nubel Cisneros y Mario Bidegain sobre el tiempo en Uruguay

Por su parte, el meteorólogo Nubel Cisneros coincidió en que las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar durante la segunda mitad de la semana.

En su pronóstico difundido por Subrayado (Canal 10), señaló que este martes se presentará frío durante la mañana, con presencia de nieblas y neblinas aisladas, mientras que la tarde estará fresca a templada, con cielo parcialmente nublado.

Para el miércoles prevé una mañana fría y una tarde templada a cálida, con un aumento gradual de la nubosidad y la humedad hacia la noche, cuando comenzará a registrarse inestabilidad por el suroeste del país.

El jueves, según Cisneros, podrían producirse lluvias aisladas principalmente en la franja costera, después de una mañana fresca y con abundante nubosidad.

En tanto, el meteorólogo Mario Bidegain anticipó a través de su cuenta de X que las temperaturas máximas aumentarán tanto en Uruguay como en Argentina entre el miércoles 28 de octubre y el lunes 2 de noviembre.

De acuerdo con las proyecciones del modelo meteorológico GFS compartidas por el especialista, las temperaturas podrían ubicarse entre 1 °C y 4 °C por encima de los valores habituales, después de varias semanas con anomalías negativas.

Ascienden las temperaturas máximas sobre #Argentina y #Uruguay, según #GFS de MIE28oct a LUN02nov. Luego de varias semanas con desvíos negativos, habrá desvíos positivos +1°C a +4°C pic.twitter.com/w0VPT7mmrP — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 27, 2026

Ramis adelantó cómo estará el tiempo a comienzos de noviembre

Ramis también fue consultado por las condiciones meteorológicas previstas para los primeros días de noviembre, especialmente en el este y noreste del país.

Según su pronóstico, el miércoles 4 de noviembre podrían registrarse tormentas al sur del río Negro, con precipitaciones que posteriormente se desplazarían hacia el noreste.

Para el jueves 5, en cambio, no anticipó inconvenientes importantes en Melo y Río Branco, mientras que para el domingo 8 señaló la posibilidad de lluvias de escasa intensidad en departamentos del este y noreste, entre ellos Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres y Tacuarembó.

De todos modos, al tratarse de pronósticos a varios días, las condiciones previstas pueden modificarse con las próximas actualizaciones meteorológicas.