Difunden nuevos videos de la captura de Sebastián Marset: esposado, descalzo y bajo custodia policial

Nuevos videos de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fueron difundidos este lunes en Bolivia. Las imágenes muestran al detenido esposado, descalzo y bajo custodia policial , en los momentos previos a su traslado a Estados Unidos, donde permanece detenido.

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En uno de los registros, Marset aparece sentado en la parte trasera de un vehículo policial, sin remera y con las manos esposadas detrás de la espalda .

En otra de las grabaciones, difundidas por el medio boliviano Visión 360, el narcotraficante lleva una remera gris de manga larga y un pantalón corto negro, mientras permanece bajo la vigilancia de al menos cuatro efectivos policiales en el hangar presidencial del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.

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Las imágenes corresponden a los momentos anteriores a su salida de Bolivia a bordo de una aeronave de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) , que lo trasladó a territorio estadounidense.

El momento en que la DEA le lee sus derechos a Sebastián Marset

Otro de los videos difundidos muestra el momento en que un agente de la DEA le informa a Marset sus derechos antes de un interrogatorio.

"Cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra ante un tribunal", le advierte el funcionario estadounidense, según el registro divulgado por el medio boliviano Unitel.

Durante la secuencia, el narcotraficante uruguayo permanece en silencio mientras escucha las explicaciones del agente, quien también le informa que tiene derecho a no declarar.

Posteriormente, el funcionario le solicita que firme un documento, instancia en la que Marset responde brevemente.

Investigan presuntas irregularidades en el operativo de captura de Marset

La aparición de estos nuevos registros se produce mientras la Justicia boliviana investiga presuntas irregularidades durante el operativo que permitió detener a Marset, quien permanecía prófugo desde 2023.

La investigación incluye el presunto retiro irregular de bienes de la vivienda donde fue capturado el narcotraficante uruguayo.

En ese contexto, fue detenido Marcelo Ferrufino, exdirector nacional de Inteligencia de la Policía boliviana, mientras que el teniente coronel Erick Correa, sobre quien pesa una orden de aprehensión vinculada al caso, aseguró que se encuentra en la clandestinidad.

Correa condicionó su presentación ante la Justicia a que se le otorguen garantías para su seguridad y el ejercicio de su defensa.

El jefe policial sostuvo además que altos mandos de la institución conocían sus sospechas sobre los bienes de Marset y pidió al actual jefe de Inteligencia, Óscar Fernando Moreno, que dé su versión de los hechos.