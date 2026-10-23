Bono Social de UTE: quiénes pueden acceder a descuentos de hasta 90% y cuáles son los requisitos

El Bono Social de UTE permite acceder a descuentos de entre 80% y 90% en la factura de electricidad a hogares que integran determinados programas sociales y cumplen con las condiciones del servicio.

Según datos de la empresa estatal, el beneficio alcanzó a más de 209.000 hogares en 2025 . La cantidad de usuarios comprendidos aumenta a través de las tareas del Plan de Inclusión Social de UTE.

El porcentaje de descuento y el consumo mensual bonificado dependen del programa al que pertenece cada beneficiario y, en algunos casos, de la cantidad de integrantes del hogar.

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El beneficio está dirigido a titulares de la Tarjeta Uruguay Social , titulares o administradores de Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM PE) , beneficiarios del Plan Asistencia a la Vejez y hogares comprendidos en el Plan de Inclusión Social de UTE , según los criterios aprobados por su directorio.

Además, deben cumplir con estas condiciones:

Ser titular del servicio de electricidad de su vivienda habitual .

. Tener un único suministro a su nombre.

a su nombre. Contar con una potencia contratada igual o inferior a 4,5 kW .

. Tener contratada la Tarifa Residencial Simple, Doble Horario o Triple Horario.

Qué descuentos ofrece el Bono Social de UTE

Las bonificaciones tienen topes de consumo mensual, por lo que el porcentaje de descuento debe considerarse junto con el límite correspondiente a cada categoría.

Cuando una persona cumple con las condiciones de más de una categoría, se aplica la que tiene prioridad en ese orden: primero Tarjeta Uruguay Social Doble, luego Tarjeta Uruguay Social Simple y, después, las restantes prestaciones. Los descuentos no se suman.

Qué hacer si se cumplen los requisitos y no se recibe el beneficio

Los titulares de prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que cumplan con las condiciones exigidas como clientes de UTE y no reciban el Bono Social deben realizar la consulta ante el Mides, según indica la empresa estatal.