Mientras el 80% de los usuarios de vehículos eléctricos recarga sus autos en sus hogares , el 20% restante depende de la infraestructura pública para circular. Para responder a esa demanda y ampliar la cobertura territorial, UTE y Ducsa —la empresa distribuidora de combustibles subsidiaria de Ancap— firmaron una adenda a su acuerdo marco con el objetivo de desarrollar y mejorar una red de carga en las estaciones de servicio del sello en todo el país .

El convenio al que accedió El Observador contempla una planificación conjunta para optimizar los puntos de carga que ya funcionan bajo esa marca e instalar nuevos cargadores , además de reevaluar la ubicación de equipos de UTE próximos a una estación Ancap para determinar si conviene relocalizarlos en función de la cobertura y la eficiencia de la red.

La adenda destaca el valor estratégico de la ubicación de estos locales, su presencia en todo el territorio nacional, los servicios que ofrecen y sus horarios de atención. Esos factores, sumados a la infraestructura disponible, son considerados ventajas clave para desplegar el sistema y brindar una experiencia accesible y confiable.

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UTE instalará los equipos y conservará su propiedad, independientemente de quién sea el titular del establecimiento. La empresa estatal también tendrá a su cargo el suministro de energía, la operación y el mantenimiento de los cargadores , además de garantizar la potencia necesaria para su funcionamiento.

Por su parte, Ducsa actuará como intermediaria entre el ente energético y los estacioneros para concretar los acuerdos comerciales, con el compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para que los contratos se firmen en un plazo máximo de seis meses desde la suscripción del texto. Las estaciones, a su vez, participarán en la gestión operativa, el seguimiento del servicio y la atención de inconvenientes.

Foto: Leonardo Carreño

Formas de pago y topes de recargo

El entendimiento establece dos vías para gestionar el cobro. Si el usuario paga con la tarjeta de la estación —a través de pisteros—, el comercio le cobra al cliente y UTE le factura mensualmente el valor de las cargas al estacionero, según el precio estipulado. Si el pago se realiza con la tarjeta del usuario, UTE le factura la carga directamente al cliente y luego transfiere a la estación el monto correspondiente según lo pactado.

En ambos casos, Ducsa propondrá los precios y UTE deberá aprobarlos. Además, se habilita a los comercios a aplicar un cargo adicional sobre el precio base de las cargas de corriente continua (carga rápida), cuyo tope dependerá de la ubicación y de la infraestructura de cada punto.

En las estaciones ubicadas sobre rutas nacionales, el recargo podrá llegar hasta el 160% si cuentan con servicios como cafetería, bizcochería, espacios para sentarse y baños adecuados, o hasta el 130% si no disponen de esas comodidades. En el caso de los puestos situados en ciudades (fuera de rutas), los límites serán del 130% con servicios y del 100% sin ellos.

A su vez, el esquema no impide que las estaciones y/o Ducsa instalen cargadores de su propia titularidad, en cuyo caso se regirán como Operador de Carga Privado.

Interoperabilidad y mantenimiento

Otro de los ejes del acuerdo es la interoperabilidad del sistema, para que los usuarios puedan cargar vehículos eléctricos o híbridos enchufables en cualquier punto de la red sin importar la plataforma que utilicen. Como primer paso, UTE y Ducsa integrarán y mostrarán de forma recíproca la disponibilidad y el estado operativo de los cargadores en sus respectivas aplicaciones.

También se fijan compromisos estrictos de mantenimiento y disponibilidad. Para los plazos de respuesta ante inconvenientes, el límite es de hasta 36 horas en la zona sur (Montevideo y área metropolitana) y de hasta 48 horas en el resto del país. Si la indisponibilidad supera esos tiempos, UTE deberá resarcir al concesionario tomando como referencia el promedio de facturación del mes anterior y las horas de interrupción excedidas. En cuanto a la reposición, para determinados componentes, si es necesario sustituir el equipo y hay repuestos en stock, el recambio deberá realizarse en un máximo de cinco días hábiles.

Asimismo, las partes acordaron homogeneizar los niveles de servicio y la imagen visual de los puntos de carga, con señalización que identifique tanto a Ancap como a UTE.

La meta de los 1.000 puntos para 2027

Actualmente, UTE cuenta con 553 puntos de carga, de los cuales 338 son de corriente continua. La empresa proyecta sumar 300 equipos durante 2026 para alcanzar los 1.000 al cierre de 2027.

Este entendimiento con Ducsa se suma a otras iniciativas del Ministerio de Industria para ampliar la red, como el acuerdo con Cutcsa para habilitar puntos de recarga particulares en predios donde se cargan ómnibus eléctricos y un proyecto para instalar cargadores de uso nocturno en estacionamientos de shoppings.

En paralelo, la cartera mantiene conversaciones con la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) para extender el esquema a otras estaciones de servicio, aunque la gremial ha planteado reparos sobre las condiciones de ingreso.

El gerente general de Unvenu, Federico de Castro, advirtió sobre las dudas respecto a la inversión necesaria, la capacidad de potencia disponible en los locales y el hecho de que las estaciones comprarían la energía a UTE para luego competir con los puntos propios de la empresa pública. Según indicó la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, la gremial presentó alternativas y el gobierno trabaja junto al ente para acercar posiciones y encontrar una solución.