En las próximas horas, el Poder Ejecutivo definirá las tarifas de los combustibles que regirán desde el martes 1° de diciembre de 2026 , en un escenario en el que los precios internacionales mostraron una tregua respecto a semanas anteriores tanto en los productos refinados como en el petróleo , que volvió a ubicarse por debajo de los US$ 100 por barril .

Las cifras difundidas este viernes por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en su informe de Precio de Paridad de Importación (PPI) —que toma como referencia la evolución de los valores en la Costa del Golfo de México , en Estados Unidos— confirman un retroceso en las referencias durante el último mes móvil, en línea con la tendencia adelantada por El Observador.

Durante el último mes móvil, que va del 26 de octubre al 25 de noviembre , el PPI ex planta de la refinería de La Teja para la nafta Súper 95 —incluyendo agrocombustibles— cayó 5,7% en comparación con el mes anterior. En el caso del gasoil común , hubo una baja de 9,2% .

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Nafta y gasoil: bajan los precios internacionales de cara a diciembre, pero persiste un atraso en el surtidor

Con los nuevos datos divulgados por el regulador, el Precio de Venta al Público (PVP) de referencia se ubicó en $ 87 por litro para la nafta Súper 95 y en $ 76,50 por litro para el gasoil 50-S .

Nafta Súper 95: si se aplicara la referencia a tapa cerrada, el precio en surtidor tendría margen para bajar unos $ 3,45 por litro (-3,8%) respecto a los $ 90,45 actuales.

Gasoil 50-S: pese al alivio internacional del último mes, el valor de referencia ($ 76,50) sigue muy por encima del precio al público ($ 62,79). De trasladarse linealmente, implicaría una suba de $ 13,71 por litro (+21,8%).

La estimación del precio de venta de referencia considera el PPI ex planta de la refinería de La Teja, el factor de estabilización, los impuestos y los márgenes de distribución.

Estos resultados no implican necesariamente un traslado directo al público. Desde abril, la estrategia del Ejecutivo ha sido amortiguar la volatilidad externa provocada por el conflicto en Medio Oriente mediante ajustes graduales o congelamientos de tarifas apoyándose en los márgenes de refinación de Ancap y resignando ingresos de la empresa estatal para evitar un impacto abrupto en la economía.

La mayor brecha continúa concentrada en el gasoil 50-S: mientras que entre enero y marzo el precio en surtidor coincidió con la paridad de importación, a partir de abril ambos valores se desacoplaron y, tras achicarse puntualmente en julio, la diferencia volvió a ampliarse en los meses siguientes.

Ese desfasaje acumulado responde a que los precios en surtidor se mantuvieron contenidos —incluso con congelamientos como el de noviembre— frente a un sendero de costos de paridad mucho más alto durante buena parte del año, dejando hoy una brecha de $ 13,71 por litro entre el valor de referencia ($ 76,50) y el vigente ($ 62,79).