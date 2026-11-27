Estela Ovelar transitó con tranquilidad los cinco días que transcurrieron entre las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) y la confirmación de su triunfo. La candidata de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) confió en que la tendencia del escrutinio primario se mantendría , aunque prefirió esperar el pronunciamiento definitivo de la Corte Electoral .

" Sin cantar victoria, pero esperando tranquila ", resumió Ovelar en diálogo con El Observador este viernes, luego de que se confirmara que será la próxima representante de los jubilados y pensionistas en el directorio del organismo en el que trabajó durante 39 años.

La candidata de la lista 1 obtuvo 145.482 votos y se impuso por apenas 1.630 sufragios ante Renaldo Borriero, de la lista 5 de Hay otro camino. Con su triunfo, la Onajpu conservará la representación de los pasivos en el directorio del BPS, que ocupa desde 1992 .

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Candidata de Onajpu cuestionó a "senadores del PN" que "promocionaron listas" en las elecciones del BPS

Superada la instancia electoral, una de las principales preocupaciones de Ovelar es la incidencia que, a su entender, tuvo la política partidaria durante la campaña y la necesidad de preservar el carácter social de las representaciones en el organismo .

Su preocupación por la incidencia de la política partidaria en el BPS

La futura directora adelantó que buscará trabajar junto a los otros dos representantes sociales —de los trabajadores activos y de las empresas— a través del diálogo y la búsqueda de objetivos comunes.

"Uno lleva propuestas y llevamos una hoja de ruta marcada por el Congreso", explicó Ovelar, quien planteó la necesidad de discutir con los otros directores qué implica la representación social en el organismo. "Me parece que está medio entreverado el apoyo político partidario y la representación social. Nosotros ahí somos representantes sociales", entatizó.

La dirigente de la Onajpu consideró que las disputas entre los partidos políticos deben darse en otras instancias y no trasladarse a los ámbitos de representación de trabajadores, empresarios y jubilados. "Tenemos que insistir en que seamos realmente representantes sociales", afirmó.

En ese sentido, reivindicó la figura de Luis Alberto Colotuzzo, histórico dirigente sindical y social y principal fundador de la Onajpu, como ejemplo del camino que entiende que debe seguir.

Colotuzzo encabezó la primera lista impulsada por la organización para integrar el directorio del BPS y sentó las bases de la representación de los jubilados y pensionistas que la Onajpu conserva desde 1992. "Sabíamos perfectamente qué orientación política tenía, pero nunca puso la política sobre la representación social, al contrario", recordó Ovelar.

La futura directora advirtió que, de no mantenerse esa distinción, se corre el riesgo de desdibujar la figura del representante social, consagrada en la Constitución de 1967, y recordó que su incorporación fue fruto de un acuerdo entre blancos y colorados.

Las asociaciones de jubilados que se sintieron "avasalladas" durante la campaña

Ovelar señaló que la Onajpu cuenta con 120 filiales y otras cuatro o cinco en formación. Según relató, algunas asociaciones del interior del país manifestaron su malestar por la incidencia de la política partidaria durante el proceso electoral.

La futura directora reivindicó el trabajo que realizan esas organizaciones durante todo el año, tanto en la discusión de las reivindicaciones de los jubilados como en la generación de espacios de encuentro y socialización.

Recordó, además, que muchas de ellas debieron reinventarse después de la pandemia para recuperar la participación de los adultos mayores a través de actividades como talleres, gimnasia y coros. "Hay asociaciones que se sintieron como avasalladas, molestas frente a este tema", aseguró.

Cuándo asumirá Estela Ovelar en el directorio del BPS y cuáles son sus propuestas

Si bien todavía no hay una fecha confirmada, Ovelar estima que asumirá su cargo a mediados de diciembre, antes de que el directorio del BPS entre en receso, y que comenzará a trabajar plenamente en la segunda mitad de enero.

Entre las principales propuestas que la Onajpu presentó durante la campaña electoral se encuentra la mejora de las jubilaciones y pensiones mediante aumentos adicionales que no sean descontados posteriormente.

La organización aspira a que las jubilaciones mínimas alcancen las cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a $ 27.456, y plantea insistir en la implementación de un aguinaldo para los pasivos y en el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Ovelar llegará al directorio en representación de una organización que lleva más de tres décadas ocupando ese lugar y que, por primera vez desde 2011, tendrá a una figura distinta de Sixto Amaro como titular electa.