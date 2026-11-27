La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que realizará una actualización del Sistema de Transporte Metropolitano ( STM ) durante este fin de semana , lo que afectará temporalmente algunos de los servicios vinculados a la tarjeta que utilizan los pasajeros del transporte colectivo.

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Las tareas de mantenimiento comenzarán a las 18:00 del sábado 28 de noviembre y se extenderán hasta las 12:00 del domingo 29 de noviembre .

Durante esas 18 horas, los usuarios no podrán realizar recargas ni acceder a determinados servicios de atención y consulta. Sin embargo, el uso de las tarjetas STM para pagar el boleto en los ómnibus funcionará con normalidad .

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Según informó la comuna capitalina, durante el período de mantenimiento no estarán disponibles los siguientes servicios:

Recargas presenciales en redes de cobranza.

Atención en los centros de atención a usuarios STM.

Plataforma STM en Línea.

Servicios de emisión, recarga y denuncia de tarjetas.

Sitios web y páginas de consulta asociados al sistema.

Por este motivo, quienes necesiten recargar el saldo de su tarjeta STM para viajar durante el fin de semana deberán hacerlo antes del comienzo de las tareas de mantenimiento o esperar hasta que se restablezcan los servicios.

¿Se podrá pagar el boleto con la tarjeta STM y utilizar la aplicación Cómo Ir?

La comuna capitalina aclaró que tanto el uso de las tarjetas físicas en los ómnibus como la aplicación Cómo Ir funcionarán con normalidad durante el período de intervención.

No obstante, algunas funcionalidades de la aplicación destinadas a los usuarios de STM en Línea, como la consulta de saldo y la recarga rápida, tampoco estarán disponibles durante la actualización.

Las tareas de mantenimiento forman parte del proceso de modernización tecnológica de la infraestructura que da soporte al Sistema de Transporte Metropolitano, según informó la intendencia.