La Intendencia de Paysandú y el Instituto Nacional de Rehabilitación ( INR ) firmaron un convenio para que personas privadas de libertad produzcan árboles nativos que serán plantados en la capital departamental, en el marco del programa Paysandú Reverdece .

La iniciativa tiene un doble propósito: contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad y aumentar la cantidad de árboles en la ciudad para mitigar los efectos de las altas temperaturas durante el verano.

“ Cuando comenzamos con este programa dijimos que no era solamente plantar árboles ”, indicó el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , durante la firma del acuerdo.

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El jefe comunal destacó el vínculo entre la administración departamental y el INR, con el que aseguró que “hemos ido a fuerza de prueba, ensayo, error” para generar instancias de cooperación. “Esto habla de algo que tiene una mirada superior, que tiene varios efectos o impactos; hay un tema de justicia restaurativa”, sostuvo Olivera.

Árboles nativos para combatir las islas de calor en Paysandú

El intendente recordó que Paysandú registra temperaturas muy elevadas durante los meses de verano y señaló que la sombra que proporcionan los árboles es una de las herramientas para mitigar las denominadas islas de calor.

“Apuntamos a bajar las islas de calor con un plan muy cuidado donde hubo mucho pienso de técnicos de la Intendencia, de la academia, de las universidades y del Estudio Thays de Argentina”, expresó.

Olivera destacó que, desde sus comienzos, el programa buscó involucrar a los vecinos, las comunidades y los centros educativos de Paysandú, a los que ahora se sumarán los reclusos. “Involucramos también a personas que están privadas de libertad pero que tienen cómo aportar”, afirmó.

El primer vivero de árboles nativos del sistema penitenciario uruguayo

Por su parte, la directora del INR, Ana Juanche, sostuvo que el convenio “representa un hito interinstitucional muy importante en el proceso de colaboración entre el Gobierno Nacional y el Departamental, nada menos que para colaborar en los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad, una tarea que nos compete a todos como Estado”.

La jerarca señaló que una de las misiones del organismo es brindar herramientas a los reclusos para facilitar su inserción en la sociedad una vez que recuperen la libertad. “Tenemos una oportunidad muy importante y muy valiosa para poder brindar oportunidades certeras para las personas que participarán de Paysandú Reverdece”, destacó Juanche.

El vivero funcionará en la Unidad N° 16 de Paysandú y será el primero dedicado a la producción de árboles nativos dentro del sistema penitenciario uruguayo. “Esta experiencia del vivero de árboles nativos es una experiencia muy hermosa, pionera en todo el sistema penitenciario nacional”, afirmó la directora del INR.

Juanche también hizo hincapié en el concepto de justicia restaurativa y en la posibilidad de que las personas privadas de libertad “puedan devolverle a la comunidad a través de su trabajo y producción una suerte de resarcimiento por el daño ocasionado”.