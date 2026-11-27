El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani , afirmó que la prevista reducción de grupos para 2027 responde a la disminución de la natalidad en Uruguay. Sin embargo, desmintió que esto implique la pérdida de cargos o horas docentes, señalando que el personal será reasignado a tareas de apoyo curricular y extensión educativa.

En declaraciones a Canal 5 la semana pasada, Caggiani admitió la posibilidad de “ajustes de grupos” en 2027 por la falta de estudiantes, una situación que ya afecta a Primaria y que ahora impacta en Educación Media. Esta decisión ha generado críticas entre docentes de ambos niveles, quienes temen grupos superpoblados y desempleo.

Este viernes, en conferencia de prensa, el jerarca negó categóricamente la reducción de la plantilla docente e incluso proyectó un “incremento de la masa salarial” para el próximo año. “Para formar grupos se necesitan estudiantes y Uruguay está pasando por una transición, donde en Primaria hace varios años la baja de natalidad lleva a que haya menos estudiantes. Y en Educación Media empezó a llegar esto, que después se va intensificar más”, detalló.

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Caggiani detalló que la ANEP está modificando la distribución del tiempo de los docentes para atender áreas consideradas prioritarias. “Lo que estamos haciendo es modificar cómo emplean su tiempo los docentes en base a las áreas que se entiende deben atenderse: 'Buscar cuál es el óptimo de chiquilines por grupo y aprovechar la transición demográfica para hacer algunas cosas en las que todos estamos de acuerdo que tienen que pasar, como extender el tiempo educativo, algo que requiere colocar recursos, que es trabajo docente, que significa más oportunidades para aprender para los estudiantes'”, explicó.

“Se necesita que haya tutorías o espacios de trabajo además del grupo normal, eso también es trabajo y también beneficia a los estudiantes. Entonces, lo que estamos trabajando es en construir con lo que tenemos mejores opciones para las trayectorias educativas de los gurises”, concluyó Caggiani, y enfatizó: “Queremos que haya más trabajo docente, más tiempo para aprender y más oportunidades para aprender”.

En otro orden, Caggiani se refirió a la agresión sufrida por una maestra en una escuela de La Cruz de Carrasco, hecho que motivó un paro de maestros en Montevideo. El presidente de la ANEP calificó el episodio de “inadmisible” y reconoció que las acciones gubernamentales “no alcanzan”.

“Fue la agresión de una mamá a una maestra de la Escuela Nº255 en Montevideo, en un episodio de violencia que es inadmisible en las instituciones educativas. Creemos que algunas cosas se vienen encaminando, pero siempre tenemos algún tipo de estos episodios, esto quiere decir que tenemos que corregir”, apuntó.

El jerarca añadió que “no alcanza con el Plan de Convivencia y Participación, no alcanza con el refuerzo que se hizo en Comunidad Educativa Seguridad en coordinación con el Ministerio del Interior, no alcanza con la formación en convivencia para los equipos ni con la campaña de bien público que se hizo este año vinculada a este tema”. “Hay que seguir trabajando y hay que seguir insistiendo en que en las instituciones educativas no puede haber actos de violencia hacia docentes, hacia estudiantes, hacia ningún integrante de la comunidad”, afirmó.