Las tarifas del transporte colectivo suburbano de pasajeros aumentarán un 3,09% a partir de la hora cero del próximo martes 1° de diciembre de 2026, de acuerdo con lo establecido en un nuevo decreto compartido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Aumenta el boleto suburbano a partir del 1° de diciembre: de cuánto será el ajuste de las tarifas, según MTOP
Las tarifas del transporte suburbano de pasajeros aumentarán a partir de diciembre y el precio del boleto dependerá de la distancia recorrida