Las tarifas del transporte colectivo suburbano de pasajeros aumentarán un 3,09% a partir de la hora cero del próximo martes 1° de diciembre de 2026, de acuerdo con lo establecido en un nuevo decreto compartido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

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El ajuste comprende a los servicios regulares de transporte colectivo de pasajeros por carretera que operan en líneas nacionales suburbanas y se aplica sobre el precio operativo con adicionales actualmente vigente.

En el marco de esta actualización, la base del precio operativo por kilómetro recorrido en ómnibus se estableció en $ 110,423.

Aumento del boleto suburbano: cuánto costará viajar a partir de diciembre A diferencia de lo que ocurre con una tarifa única, el precio del boleto suburbano depende de la distancia recorrida por el pasajero y de los tramos establecidos para cada servicio.