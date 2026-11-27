El sindicato de maestros de Montevideo realizará un paro de 24 horas este viernes en escuelas y jardines de la capital, luego de la agresión física que sufrió una maestra en la Escuela 255 de tiempo completo durante la tarde del jueves.

El sindicato en cuestión, Ademu Montevideo , también realizará una asamblea sobre las 17:00 por el caso. Los trabajadores difundieron una imagen informando sobre las medidas sindicales que tomaron, bajo la consigna "hay que cortar con la violencia, no con los cargos" .

La secretaria general de la Asocación de Maestros del Uruguay (Ademu), Paola López , contó que el hecho de violencia ocurrió a la salida de los niños del turno tarde , allí fue cuando una madre increpó a la maestra. "Termina con una agresión y clima de tensión; los niños estaban presentes, las familias también presenciaron el hecho ", contó la dirigente sindical.

Este jueves habrá paro de 24 horas de docentes de Secundaria en Montevideo por "recorte de 65 grupos" previsto para 2027

Sindicato docente de Montevideo resolvió un paro de 24 horas para este miércoles ante hechos de violencia en liceos

Más tarde la maestra agredida fue atendida por una emergencia móvil , mientras que la madre "tuvo un diálogo con la secretaria y la directora donde reconoció que esta actitud fue desmedida ", dijo López en diálogo con Subrayado de Canal 10. Por el caso se realizó una denuncia.

A inicios de noviembre, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (Ades) realizó un paro general de 24 horas ante hechos de violencia en liceos, entre otras serie de paros recientes en Secundaria.

Esa decisión sindical, aseguraron en un comunicado, se tomó en respuesta a la falta de soluciones ante reiterados episodios de violencia y las trabas existentes para aplicar los protocolos vigentes en las instituciones de enseñanza media.

Este gremio alertó que durante las últimas semanas se había registrado un incremento significativo de hechos conflictivos "dentro de los liceos y sus entornos, llegando a ingresar personas que no pertenecen a las comunidades educativas propiamente dichas".