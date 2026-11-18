La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo realizará un paro de 24 horas este jueves 19 de noviembre en rechazo al "recorte de grupos" previsto por la Dirección General de Educación Secundaria ( DGES ) para 2027. Según informó el sindicato en una convocatoria difundida este miércoles, la reducción proyectada alcanza los 65 grupos.

La medida se enmarca en una serie de cuestionamientos que distintos núcleos sindicales de liceos de Montevideo han planteado durante los últimos días a partir de la matriz de grupos propuesta por las autoridades para el próximo año. Los docentes sostienen que la eliminación de cursos afectará tanto las posibilidades de "acompañamiento a los estudiantes" como las "condiciones de trabajo" de los profesores.

El jueves por la mañana, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria ( Fenapes ) mantendrá una reunión bipartita con el área de Gestión y Soporte de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), según pudo confirmar El Observador.

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Los núcleos sindicales reclaman a las autoridades que revisen la planificación antes de la elección de horas docentes para el próximo año. También cuestionan que las decisiones se adopten sin contemplar los planteos de las comunidades educativas.

Uno de los casos denunciados es el del Liceo N.º 38, en el barrio La Teja, donde el núcleo sindical y la Asamblea Técnico Docente (ATD) liceal señalaron que la propuesta implica la pérdida de cuatro grupos: dos de octavo y dos de noveno, uno en cada turno. De acuerdo con el comunicado, esto representa alrededor de 120 estudiantes y 146 horas docentes semanales.

Desde ese centro rechazaron que las autoridades justifiquen las modificaciones como una "redistribución". También señalaron que el criterio utilizado para definir la cantidad de grupos considera únicamente a los estudiantes que completan el año lectivo, sin contemplar las situaciones de quienes tienen una "asistencia intermitente" por dificultades socioeconómicas, familiares, laborales o de cuidados.

"Lo que necesitamos no es un recorte de grupos. Necesitamos grupos que no estén superpoblados para poder acompañar a los estudiantes en sus realidades, necesidades y trayectorias particulares", expresaron.

Por su parte, en el Liceo N.º 62 de Colón el núcleo sindical denunció que la matriz proyectada contempla la eliminación de cuatro grupos, dos en cada turno. Los docentes cuestionaron que la medida se contraponga al planteo de las autoridades de trabajar con grupos de 26 estudiantes, ya que, según advirtieron, la distribución de quienes actualmente concurren a los cursos restantes podría generar clases con más alumnos.

"Mientras tanto Secundaria se contradice afirmando que quieren grupos de 26 personas. Según las características de nuestro liceo el plan de las autoridades dista mucho de la realidad (...) Al día de hoy, contamos con más de 26 alumnos que asisten día a día. Teniendo en cuenta los grupos que tenemos al día de hoy, si se toma el posible recorte, se deberá distribuir a esos 26 estudiantes en los otros grupos. Nunca tendremos aulas de 26 estudiantes", denunciaron en el comunicado.

Además, el núcleo sindical también advierte que la planificación no contempla a quienes podrían recursar ni a los estudiantes que se incorporan al centro después de marzo: "No se está dando lugar a una educación de calidad", sostuvieron.