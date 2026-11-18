Atenas, equipo que dirige Juan Carlos Carrasco, le ganó este miércoles 3-1 a Fénix en su cancha y se metió en la final de los playoffs de la Segunda División Profesional , instancia que definirá el tercer y último ascenso a Primera.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Atenas liquidó el partido en los 30' iniciales con un 3-0 demoledor.

Lucas Medina abrió la cuenta con gol olímpico, al ejecutar muy bien de zurda un córner al segundo palo donde un defensor de Fénix, Jorge González, quiso restar sobre la línea, de cabeza, pero terminó de empujar el balón a la red.

Luego llegaron dos tantos de Nicolás Suárez , la gran figura de la serie. El primero lo hizo de penal, el segundo de zurda, tras magistral enganche .

Rentistas venció a Plaza en Colonia y de la mano de Omar "Turco" Asad y del liderazgo de Carlos Sánchez, vuelve a Primera División en 2027

Ezequías Redín, el símbolo de Plaza Colonia: 340 partidos con empuje en las buenas y bancando en las malas

Sobre el final, Fénix llegó al descuento, por intermedio de Sebastián Ribas.

Los carolinos habían empatado 1-1 en la ida, el domingo en el Capurro con un gol de Nicolás Suárez de penal sufriendo rápidamente el empate por intermedio de Gastón Colmán.

Su rival saldrá del partido que jugarán este miércoles a la hora 19.30 Colón vs Oriental en el Parque Palermo.

En la ida, el domingo en el mismo escenario, Colón ganó 2-1 con goles de Jim Morrison Varela y Leandro Méndez contra uno de Christian Franco.

Colón tiene, además, ventaja deportiva por haber terminado mejor posicionado la fase regular. Esto significa que si pierde por un gol (cualquiera sea el resultado) y la serie quede empatada, el tricolor avanzará a la final por esa ventaja.

El ganador de los playoffs, que saldrá de una final en régimen de ida y vuelta sin ventaja deportiva, promoverá al ganador a Primera.

Ya ascendieron Plaza Colonia, como campeón, y Rentistas, como vicecampeón.