Este miércoles la Cámara de Representantes aprobó la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , con 48 votos afirmativos —entre ellos, diputados del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente e Identidad Soberana— y 48 negativos. La instancia se realizará el próximo martes 24 de noviembre, a las 10:00 , y estará centrada en la actuación de la jerarca en el caso de la anestesista Inés Miralles .

El miembro interpelante será el diputado nacionalista Federico Casaretto, quien encabezará las preguntas a la jerarca sobre la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de reducir la sanción administrativa que se le había impuesto a la profesional.

Miralles fue condenada penalmente por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera, ocurrida a raíz de una mala praxis. En el ámbito administrativo, la Comisión Honoraria de Salud Pública había dispuesto una inhabilitación de cinco años para ejercer la profesión.

Partido Nacional interpelará a Lustemberg por el caso Miralles: la ministra "benefició a una profesional condenada por homicidio"

Sin embargo, el MSP resolvió posteriormente reducir esa sanción a tres años , lo que generó cuestionamientos desde la oposición. Los legisladores del Partido Nacional acusaron a la ministra de haber "beneficiado" una profesional condenada y cuestionaron las consecuencias de la decisión para las garantías de los usuarios del sistema de salud.

La controversia también incluyó cuestionamientos al desempeño jurídico de la ministerio, debido a que, según la oposición, el ministerio dejó vencer los plazos para responder una demanda presentada por Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Luego de la polémica, el presidente Yamandú Orsi intervino y dispuso dejar sin efecto la reducción de la sanción, con lo que se restableció la inhabilitación original de cinco años. Pese a las críticas de la oposición, Orsi respaldó públicamente a Lustemberg. En rueda de prensa, sostuvo que el MSP había sido "inducido a error" por el asesoramiento jurídico recibido y defendió la posibilidad de rectificar decisiones.

"La capacidad de corregir cuando alguien, de repente, no fue bien asesorado, es lo mejor que nos puede pasar", había afirmado el presidente entonces.

"¿Qué más se necesita para entender que la ministra no puede seguir en el cargo?"

Tras la aprobación de la interpelación, el diputado Casaretto sostuvo en rueda de prensa que el principal motivo de la convocatoria es que la ministra continúe en el cargo incluso después de que el presidente modificara la sanción: "Lo que motiva la interpelación es eso: que la ministra haya quedado en el cargo", dijo.

El diputado afirmó que espera que la instancia derive en la renuncia de Lustemberg. "Esperemos que tenga como resultado la sensibilidad de la ministra dejando el cargo", expresó. También cuestionó que, a su entender, la jerarca haya actuado en defensa de la corporación médica y no de la familia de Barrera.

Consultado sobre la posibilidad de impulsar una moción de censura si la ministra no renuncia, Casaretto respondió que la oposición no descarta esa alternativa.

"Nosotros no vamos a esquivar ninguno de los caminos. Ya hace tiempo que venimos diciendo que la ministra no puede seguir al frente del ministerio, por lo tanto, vamos a recorrer todos los caminos que haya que recorrer. Y si hay que recorrer el de la censura, también", afirmó.

Casaretto también señaló que la rectificación de la decisión administrativa no revierte las consecuencias que, según sostuvo, tuvo el episodio. En ese sentido, mencionó el reclamo de la familia Barrera y la renuncia de once integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Por último, el diputado valoró la intervención de Orsi en el caso y dijo que el presidente actuó "muy bien" al revisar la resolución. Según Casaretto, la propia asesoría jurídica de Presidencia concluyó que "no había elementos nuevos" que justificaran la reducción de la sanción y que la decisión de Lustemberg había sido "arbitraria".

"La propia Jurídica de Presidencia acaba de decir que no habían elementos nuevos y que la decisión de la ministra Lustemberg fue arbitraria. ¿Qué más se necesita para entender que la ministra no puede seguir en el cargo?", sentenció.