El partido entre Uruguay y Arabia Saudita por una el debut en la primera fecha del Mundial sub 17 de Qatar que dirige Ignacio González se jugará este jueves 19 de noviembre de 2026 a la hora 11 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO.
¿Cuándo juegan Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial sub 17?
El partido se disputa este jueves 19 de noviembre. El encuentro corresponde a una la primera jornada de la fase de grupos del Mundial sub 17.
¿A qué hora juegan Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial sub 17?
El pitazo inicial está programado para la hora 11. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:
- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 11 horas.
- Bolivia y Venezuela: 10 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 9 horas.
¿Dónde ver en vivo Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial sub 17?
Los derechos de transmisión televisiva del Mundial sub 17 para el territorio sudamericano pertenecen a distintos canales. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo en Uruguay a través de los canales de DSports. Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming DGO, la cual requiere suscripción previa.