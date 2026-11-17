From se destacó en El Ojo de Iberoamérica, uno de los festivales de creatividad más importantes de la región. En su edición 2026, celebrada en Buenos Aires, la agencia fue distinguida una vez más como Mejor Agencia de Uruguay , mientras que Chelo Waintraub, su cofundador y CCO, recibió el reconocimiento como Mejor Creativo del país .

Con dos oros, dos platas y tres bronces, From fue distinguida por campañas desarrolladas para marcas de distintas industrias. Entre los premios, sobresalieron los obtenidos en las categorías de Eficacia, que reconocen aquellas ideas que, además de destacarse por su creatividad, consiguen resultados concretos. Los galardones reflejan una de las principales apuestas de la agencia, que busca conectar las necesidades de las marcas con propuestas relevantes para las personas.

“Los reconocimientos fueron para clientes de industrias muy diferentes, cada uno con sus propios desafíos y objetivos. Le pusimos creatividad tanto a una campaña masiva como a un cartel vacío de vía pública y a la identidad de una nueva marca. Son ideas que nacen de lugares muy diversos y que resuelven problemáticas distintas, lo que enriquece nuestro trabajo como agencia”, señaló Chelo Waintraub , cofundador y CCO de From.

La idea más premiada fue “Carteles de aluminio” , desarrollada para Júpiter y Publicartel, que obtuvo dos oros y un bronce. La campaña nació de una observación simple: los carteles publicitarios de las rutas, cuando están vacíos, se parecen a enormes láminas de papel aluminio. A partir de ese parecido, ambas empresas llegaron a un acuerdo para colocar el logo de Júpiter en los espacios sin anunciantes, pagando apenas una pequeña fracción de su costo habitual. Así, una marca de papel aluminio pudo acceder a un medio masivo que normalmente estaba fuera de su presupuesto, mientras que Publicartel encontró una nueva forma de aprovechar sus espacios disponibles.

Por su parte, “Estudiá Agrimensura”, desarrollada para el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA), recibió dos premios de plata. La campaña apeló a un tono provocador para despertar el interés de los jóvenes por una carrera con alta demanda laboral y buenas perspectivas de ingresos. Para ello, puso en cuestión la elección de profesiones tradicionales, como Medicina, Abogacía o Psicología, cuyos mercados laborales presentan cada vez mayor saturación. La iniciativa tuvo un impacto en las inscripciones, que aumentaron un 52% en Argentina respecto al año anterior. Además, semanas atrás obtuvo un oro en los Effie Awards Latin America, certamen que reconoce las estrategias y campañas más efectivas de la región.

“Pensamos ideas y estrategias que ayudan a nuestros clientes a crecer, a vender más, ser más eficientes, o aprovechar nuevas ocasiones de consumo. El reconocimiento mayor no es a las ideas, es a la confianza. Cada una de estas ideas nace de una verdadera relación de confianza con cada cliente”, comentó Bruno Petcho, cofundador y director de From.

Otra de las ideas premiadas fue “KFCITO”, que obtuvo dos bronces. Para acompañar el lanzamiento de su nueva propuesta de cafetería en Uruguay, KFC decidió alejarse de los nombres tradicionales del rubro y crear una marca con personalidad propia. A partir del juego entre las siglas KFC y la palabra “cafecito”, From desarrolló el nombre, la identidad visual y el tono de comunicación de una propuesta que lleva el espíritu de la cadena a una nueva categoría de consumo.

Finalmente, “Gil”, desarrollada para Soluciones Cash, alcanzó dos nominaciones como finalista. La campaña presenta a Claudio Horacio Gil, un entrañable personaje que hace honor a su apellido al elegir vivir sin los descuentos, las asistencias y los beneficios de Soluciones Cash. A través del humor, la idea transforma una propuesta de servicios y ahorro en una historia que muestra lo absurdo que puede resultar no contar con ellos.

“Estos reconocimientos confirman el camino estratégico y creativo que elegimos para From. Creemos que la creatividad es una de las herramientas más poderosas para construir marcas y transformar ideas en resultados de negocio. Hacerlo desde una estructura que nació en Uruguay y hoy trabaja para distintos mercados es algo que nos entusiasma especialmente. Este es un reconocimiento que fortalece a todo Grupo Punto”, expresó Pablo Marqués, Presidente de Grupo Punto.