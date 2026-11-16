Construcción: luces naranja por baja actividad y las marcas que dejó el conflicto con el sindicato

La construcción atraviesa una fase de menor actividad que genera luces de alerta en el sector. El segundo año de gobierno no fue tan dinámico como esperaba la industria, que aguarda ahora una reversión en los siguientes. Además, el reciente conflicto con el sindicato dejó marcas y afectó la previsibilidad de las empresas.

Durante varios meses de este año, el vencimiento del anterior convenio colectivo de la construcción generó un conflicto entre empleadores y trabajadores afiliados al Sunca). En el momento de mayor negociación se realizaron paros que crisparon los ánimos de empresas que buscaban no detener procesos en las obras, fundamentalmente en Montevideo y Maldonado.

La firma del nuevo acuerdo en agosto descomprimió la situación, pero el conflicto fue un aspecto negativo más en un año de bajo dinamismo.

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En ese contexto, la mirada del sector es que la actividad tendría que empezar a recuperarse en los próximos meses .

“Debería estar entrando en el ciclo de crecimiento que es propio de un período de gobierno. Cualquier gobierno en su primer año tiene como acción principal entender dónde está parado y armar el Presupuesto quinquenal”, dijo el presidente ejecutivo de Stiler, Marcos Taranto, en el programa especial Uruguay en Obra del streaming de El Observador.

Además, agregó que el último año del período queda atravesado por el ciclo electoral. “Estamos en los años donde las cosas deben pasar”, señaló.

Actualmente, la construcción mantiene 56.000 puestos de trabajo, pero tiene “luces naranjas de alerta importantes”, dijo.

El empresario añadió que hay preocupación en el sector, aunque se mantiene el optimismo. “No se puede tapar el sol con un dedo; no hubo las licitaciones que esperábamos para un segundo año de gobierno, pero somos optimistas en que en los próximos la rueda se ponga a andar”, expresó Taranto.

Igualmente, destacó los proyectos de construcción de data centers y obras importantes de UTE, como la línea de alta tensión de 500 kilovoltios (kV) entre Chamberlain y Pando.

El despliegue de esta infraestructura demandará la construcción de una nueva subestación de 500/150 kV (con capacidad de 2x425 MVA) en Pando, así como la ampliación estratégica de las subestaciones existentes en Cardal y Chamberlain.

Según los plazos previstos, UTE espera contar antes de fin de año con los pliegos de licitación para la construcción del tramo.

La concreción de esta obra se enmarca en un plan de inversión a largo plazo pensado a 10 años, cuyo monto total superará los US$ 300 millones ejecutados progresivamente en distintas etapas. El proyecto será financiado, en forma parcial, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo,

Taranto mencionó la menor cantidad de licitaciones en el año, algo en lo que coincidió Sebastián Albín, socio de la consultora AIC. “Dinero para financiar proyectos hay; el problema es que no hay proyectos”, aseguró.

Desde su visión, es clave reunirse con financistas, explicarles las propuestas y saber si tienen interés en participar antes de lanzar una licitación.

“Tiene que haber una agenda de proyectos, cuando llega un nuevo gobierno ya tener estudios hechos, porque si no se va la mitad del período preparando el proyecto y la otra mitad licitando y financiando y no se logra concretar”, expuso.

La relación con el sindicato

Taranto también se refirió al relacionamiento con el sindicato y la repercusión que tienen los conflictos como el ocurrido meses atrás. “Influyen mal”, resumió. A los pocos días de la firma del nuevo convenio, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU), Alfredo Kaplan había dicho que el acuerdo traería mayores costos a los empresarios.

Foto: Inés Guimaraens

El nuevo convenio establece una reducción sin pérdida salarial de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales de manera gradual. “La frase que resume todo es que se trata del acuerdo menos malo que pudimos aceptar. Implica un aumento importante de costos; siempre estuvimos de acuerdo con las 40 horas, pero no pagando 44”, expuso Kaplan en ese momento.

A su vez, Taranto indicó que en Uruguay se remunera muy bien a los trabajadores de la construcción. “Eso tiene que ser un orgullo, no un lastre. Esa remuneración sólida la tenemos que defender todos”, expresó.

El titular de Stiler destacó la institucionalidad y las políticas estables de Uruguay y las contrastó con las relaciones laborales. “El conflicto y el no respeto de los convenios es algo en lo que Uruguay tiene que seguir trabajando”, afirmó. En ese sentido, añadió que el país debe mejorar su clima laboral sin que eso signifique pérdida de derechos de los trabajadores.