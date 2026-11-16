Héctor Lescano solicita que el Parlamento y el MEC modifiquen referencia a que Juan Pablo Terra votó amarillo en plebiscito por ley de caducidad

A 35 años de la muerte de Juan Pablo Terra, la visita del papa León XIV y un repaso de su historia como figura cristiana impulsora de la creación del Frente Amplio, generó una situación poco común en filas oficialistas: el exministro de Turismo y exlegislador Héctor Lescano, quien fuese una de las caras más visibles del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quiere que tanto el Parlamento como el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) modifiquen lo publicado acerca de Terra y su posición sobre la ley de caducidad.

El miércoles 4, a partir de un conversatorio sobre Frente Amplio y cristianismo, El Observador publicó una nota sobre el papel de Terra y el PDC como puntal en la creación de la coalición de izquierda en 1971. Tanto en esas elecciones como en 1984, por cuestiones políticas y proscripciones, el Frente Amplio concurrió a las urnas bajo el lema PDC. Ese día, el PDC replicó el artículo de El Observador en su cuenta de X.

Terra promovió la creación del Frente Amplio desde 1968 y fue una de las caras más visibles en 1971. Sin embargo, luego de la dictadura, comenzaron las diferencias con la mayoría de la coalición de izquierda. El PDC se opuso ingreso del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), al Frente Amplio. El 20 de mayo de 1989, el PDC se retiró de la coalición de izquierda y respaldó la candidatura de Hugo Batalla en el Nuevo Espacio.

La figura de Juan Pablo Terra, el origen del "Frente sin exclusiones" y las dos candidaturas de la izquierda bajo el lema Partido Demócrata Cristiano

“Terra, además, adoptó una medida que fue cuestionada por varios de sus excompañeros frenteamplistas: respaldó el voto amarillo en el plebiscito que buscaba derogar la ley de caducidad, que buscaba evitar la derogación de la norma. Ese año, se postuló al Senado y no resultó electo”, publicó El Observador el 4 de noviembre.

Distintas fuentes, incluso oficiales, sostienen ese punto. Por ejemplo, la biografía de Terra que figura en el sitio web del Palacio Legislativo dice lo siguiente: “1989 - 1989 Apoyo de la Ley de Caducidad y del voto amarillo en el plebiscito. PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO”.

En la biografía de Terra de la Academia Nacional de Letras, que forma parte del MEC en el portal Gub.uy del Estado uruguayo, dice lo siguiente sobre el punto: ”en el referéndum de 1989, por la Ley de Caducidad, se inclinó por no derogar la ley”.

Por su parte, en una carta enviada al semanario Búsqueda el 25 de mayo de 2017, el fallecido licenciado Jorge Scuro, vinculado al PDC desde su juventud y con una larga trayectoria vinculada la a educación, publicó una misiva reconociendo el legado de Terra, y sobre el final sostuvo: “En 1989 conversamos mucho sobre la ‘ley de caducidad’ y el voto amarillo. Tuvimos opciones distintas pero no dejo de recordar su pensamiento disidente como muy serio, fundado y abierto al diálogo. Falleció dos años después, a los 67 años, por una mala praxis médica realizada en la mutualista a la que perteneció toda su vida.

“¿Pero entonces qué votó?”

Lescano fue diputado, senador, ministro y hoy integra la Junta Local del PDC. Durante la campaña para derogar la ley de caducidad, fue una de las caras más visibles de ese partido en favor del voto verde.

En la tarde del miércoles 4, se comunicó con El Observador para dar su punto de vista sobre la posición de Terra. De forma amable, Lescano no reclamó desmentir la información, sino que hizo llegar una copia de un ejemplar de Jaque que, según sus palabras, contiene la posición de Terra sobre la ley de caducidad y transmitió su inquietud de que eso figure en páginas oficiales.

Exministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano

El 23 de agosto de 1989, Jaque publicó una entrevista a Terra, ya alejado del Frente Amplio , que tenía como título: “El Frente está hegemonizado por el P Comunista”. En esa entrevista, Jaque le pregunta: “¿Cree que su apoyo al voto amarillo lo persigue de por vida como un fantasma?”.

Ante esa pregunta, Terra respondió: “Yo no apoyé el voto amarillo en el referéndum. Yo nunca me pronuncie sobre el voto amarillo o el voto verde… Ni siquiera iba a decir lo que iba a votar. Es que ninguna de las posiciones enfrentadas allí interpretaban mis razones. Yo en ese momento era un particular, se me preguntó sobre el tema y yo pude reflexionar e hice preguntas. Esencialmente preguntaba, ¿y después qué? Yo quería saber como ciudadano y persona adulta, qué iba a pasar después, que intenciones había. Y creo además que el tema militar se condujo muy mal y esto va dirigido a todas las partes”.

Cuando Jaque le preguntó quienes condujeron el voto verde “se condujeron mal”, Terra respondió “sí” y se explayó sobre la ley de caducidad, a la que calificó de “pésima”.

Jaque insistió: “¿Pero entonces que votó?”. Terra respondió: “Mire, yo no le voy a decir esto porque yo puse razones en un debate y puse preguntas. Pero después esto se convirtió en dos bandos, dos papeletas. Si yo llego a decir que voté verde, que voté amarillo o que voté en blanco, me van a encerrar mi posición en las posiciones finales que se midieron en el plebiscito. Yo creo que se debería haber actuado distinto desde el principio. Estoy en desacuerdo con las dos partes”.

En otro tramo de la entrevista, Jaque le citó a Terra declaraciones del entonces dirigente comunista Esteban Valenti que define al fundador del PDC como “un hombre que negó al Frente Amplio y apoyó de hecho al voto amarillo y lo expresó públicamente”. Terra respondió que hubo “grandes tergiversaciones” sobre su comportamiento hechas por “personas que no vivieron en el país durante la dictadura”. “Valenti estaba en Italia, alguno de los dirigentes socialistas que me tiró ese tipo de cosas estaba en Madrid o Barcelona, y yo lo he contestado, aparte de puntualizar algunos hechos sin querer prolongar un debate que no me gusta”, afirmó.

“Corregir la barbaridad”

En diálogo con El Observador, el exministro Lescano dijo que hablará con las autoridades actuales para que realicen la gestión ante organismos estatales, con el objetivo de modificar la posición de Terra. El exministro sostiene que Terra “no votó amarillo”, pero en los hechos tampoco termina de quedar claro cuál fue su posición.

Cuando se le preguntó al exministro por qué no trasladaba él ese planteo tanto al Parlamento como al Ministerio, teniendo en cuenta que es una figura que pertenece al partido de gobierno, señaló que le corresponde a las autoridades del PDC realizarlo.

Lescano sostuvo que Terra estuvo “muy en desacuerdo con el proceso” vinculado a la salida democrática, que incluso así lo trasladó a la dirigencia frenteamplista de la época, pero que “nunca dijo voto amarillo ni voto verde”. Por eso, solicitó a El Observador si fuera posible publicar su “modesto testimonio” sobre la trayectoria de Terra, de quien se definió como alguien “muy cercano”.

Además, dijo Lescano, el PDC “tomó una posición clara” sobre la ley de caducidad por eso espera que el tema pueda corregirse en la biblioteca parlamentaria. “Ya le pedí a Juan Martín Fernández (actual presidente del PDC) y al ingeniero César Falcón que hicieran la gestión ante el Parlamento para que corrijan esa barbaridad y que se pueda corregir en todos lados”, añadió Lescano.

Según el exministro, la “actitud de neutralidad” de Terra pudo hacer que hubiese gente “que quiso llevar agua para su molino”.