Las expectativas de inflación subieron levemente y apuntan a un cierre de año en 5,1%

Las expectativas de inflación de los analistas volvieron a subir levemente en noviembre, según la encuesta de expectativas económicas que elabora el Banco Central del Uruguay (BCU).

La mediana de las respuestas ubicó la inflación esperada para el cierre de este año en 5,07% , frente al 4,87% proyectado en la medición anterior.

A 24 meses, un horizonte especialmente relevante para la política monetaria, las expectativas también registraron un leve incremento: pasaron de 4,54% a 4,57% .

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El resultado se conoce en la antesala de la próxima reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), prevista para el lunes. Actualmente, la tasa de política monetaria (TPM) se ubica en 6% , luego del último ajuste al alza dispuesto por el BCU.

El Banco Central proyecta que la inflación continuará subiendo durante los próximos meses y podría ubicarse en torno al 5%, o incluso algo por encima, durante un período de aproximadamente seis meses. Esto responde, en parte, al efecto que tendrá sobre la medición interanual el aumento de los combustibles registrado en marzo y abril.

A medida que esos incrementos salgan del cálculo de los últimos doce meses, la inflación comenzaría a descender gradualmente y volvería a acercarse a la meta. La proyección también contempla un impacto del fenómeno climático de El Niño sobre los precios de frutas y verduras, concentrado principalmente en el último trimestre de este año y el primero de 2027.

Una política monetaria todavía expansiva

Por su parte, la encuesta de expectativas de operadores primarios, AFAP y analistas no prevé cambios en la tasa de interés en la próxima instancia, aunque proyecta que llegará a 6,25% al cierre del año.

El economista José Licandro señaló en X que, si bien las expectativas de inflación a 24 meses —las más relevantes para la política monetaria— se mantienen relativamente alineadas con el 4,5%, en los últimos meses han mostrado una tendencia al alza que podría continuar.

En ese contexto, consideró que el último ajuste de la tasa de política monetaria a 6% fue una señal de compromiso del BCU frente al balance de riesgos y las presiones inflacionarias.

Sin embargo, sostuvo que la política monetaria todavía mantiene una orientación "francamente expansiva", si se considera que la tasa de neutralidad se ubica actualmente en torno al 7%.

Licandro agregó que las distintas reglas de Taylor estimadas por el propio Banco Central muestran margen para nuevos aumentos de la TPM: al menos otros 25 puntos básicos en el corto plazo y ajustes adicionales en el mediano y largo plazo, hasta acercarse al nivel de neutralidad.

Las proyecciones de crecimiento se mantienen

En materia de actividad económica, las expectativas de los analistas se mantuvieron sin cambios. La mediana de las respuestas proyecta un crecimiento de 1% para 2026.

Para 2027, la estimación se ubica en 1,7%, mientras que para 2028 los analistas esperan una expansión de 1,75%.