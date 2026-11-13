Inumet anuncia lluvias y tormentas este sábado: qué dicen los meteorólogos sobre el tiempo del fin de semana

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció lluvias y tormentas para este sábado 14 de noviembre , principalmente en el oeste y centro-sur de Uruguay, debido al ingreso de un sistema frontal por el litoral oeste.

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El meteorólogo Guillermo Ramis coincidió con el pronóstico y advirtió este viernes en Informativo Sarandí que “el sábado habrá tormentas y lluvia” . Explicó que los fenómenos se concentrarán “al sur del río Negro” durante la mañana y que el tiempo mejorará hacia la tarde y la noche.

Consultado por los eventos al aire libre previstos para el sábado, Ramis fue contundente: “No se salvan de la lluvia” . De todos modos, aclaró que no se esperan fenómenos extremos, sino “tormentas de las de toda la vida, como las que ya los charrúas marcaban en los árboles”.

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Por su parte, el pronóstico de Nubel Cisneros en Subrayado (Canal 10) prevé un fin de semana con temperaturas elevadas, que alcanzarán los 34 °C en el norte y los 28 °C en el área metropolitana. A diferencia de Ramis, ubica el desmejoramiento principalmente hacia el final de la jornada del sábado, con inestabilidad en la zona costera.

Cómo estará el tiempo el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre

Según Inumet, el viernes continuará cálido, con cielo entre algo nuboso y nuboso y aumento de la nubosidad hacia la noche. Ramis advirtió que podrían registrarse algunos chaparrones durante la noche.

Para el sábado, el organismo prevé el ingreso de un sistema frontal desde la madrugada, que favorecerá el desarrollo de precipitaciones y tormentas. Las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente desde el suroeste hacia la noche.

Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana! pic.twitter.com/pBzOc0AxO1 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 12, 2026

Cisneros, en tanto, pronostica una mañana fresca a templada, con nubes dispersas, seguida de una tarde cálida a calurosa y elevadas sensaciones térmicas.

Las máximas previstas por el meteorólogo para el sábado son de 34 °C en el norte, 32 °C en el sur y 28 °C en el área metropolitana.

Qué se espera para el domingo y cuándo volvería a llover

El domingo 15 de noviembre mejorarán las condiciones meteorológicas. Inumet prevé cielo nuboso, alternando con períodos de algo nuboso, y temperaturas entre frescas y cálidas.

Ramis adelantó que habrá una tarde soleada, mientras que Cisneros espera temperaturas máximas de 34 °C en el norte, 32 °C en el sur y 28 °C en Montevideo y el área metropolitana.

Sin embargo, Ramis advirtió que el martes 17 de noviembre podría registrarse “alguna célula de tormenta con lluvia”, con condiciones similares a las previstas para este sábado.