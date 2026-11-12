Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 13 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 13 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas en todo Uruguay , con máximas que alcanzarán los 32 °C en el norte del país .

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En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura máxima de 28 °C, mientras que en el oeste los termómetros llegarán a los 31 °C.

El organismo prevé una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso en buena parte del territorio, además de neblinas y bancos de niebla en algunas regiones. También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, especialmente en zonas costeras.

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Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet anuncia una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C .

Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del noreste y este de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con vientos del este al noreste de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Este: máxima de 28 °C y presencia de neblinas

En el este del país, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 28 °C.

Durante la mañana se prevé un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde y noche se mantendrá la nubosidad y la presencia de neblinas. Los vientos del este y noreste podrán alcanzar rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste: temperaturas de hasta 31 °C

En el oeste, Inumet pronostica una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 31 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con vientos del noreste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche se espera un cielo nuboso, con neblinas y vientos del este y noreste de entre 20 y 40 km/h. En las zonas costeras, las rachas podrán alcanzar los 50 km/h.

Norte: la temperatura más alta del país, con 32 °C

El norte de Uruguay registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C.

Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del este y noreste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con vientos del este y noreste de entre 10 y 40 km/h.