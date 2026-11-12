Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 13 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 13 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas en todo Uruguay, con máximas que alcanzarán los 32 °C en el norte del país.
En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura máxima de 28 °C, mientras que en el oeste los termómetros llegarán a los 31 °C.
El organismo prevé una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso en buena parte del territorio, además de neblinas y bancos de niebla en algunas regiones. También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, especialmente en zonas costeras.
Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana
Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet anuncia una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C.
Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del noreste y este de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con vientos del este al noreste de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Este: máxima de 28 °C y presencia de neblinas
En el este del país, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 28 °C.
Durante la mañana se prevé un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.
Para la tarde y noche se mantendrá la nubosidad y la presencia de neblinas. Los vientos del este y noreste podrán alcanzar rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.
Oeste: temperaturas de hasta 31 °C
En el oeste, Inumet pronostica una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 31 °C.
La mañana estará algo nubosa y nubosa, con vientos del noreste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Durante la tarde y noche se espera un cielo nuboso, con neblinas y vientos del este y noreste de entre 20 y 40 km/h. En las zonas costeras, las rachas podrán alcanzar los 50 km/h.
Norte: la temperatura más alta del país, con 32 °C
El norte de Uruguay registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C.
Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del este y noreste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con vientos del este y noreste de entre 10 y 40 km/h.