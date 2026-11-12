Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Sábado:
Mín  19°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 13 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada cálida, con cielo nuboso y rachas de viento de hasta 50 km/h en algunas zonas del país

12 de noviembre de 2026 21:00 hs
20250203 Termometro de calle, temperatura a 31°, calor, verano, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 13 de noviembre una jornada con temperaturas elevadas en todo Uruguay, con máximas que alcanzarán los 32 °C en el norte del país.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura máxima de 28 °C, mientras que en el oeste los termómetros llegarán a los 31 °C.

El organismo prevé una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso en buena parte del territorio, además de neblinas y bancos de niebla en algunas regiones. También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, especialmente en zonas costeras.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 12 de noviembre

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 11 de noviembre

Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet anuncia una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C.

Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del noreste y este de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con vientos del este al noreste de entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Este: máxima de 28 °C y presencia de neblinas

En el este del país, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima de 28 °C.

Durante la mañana se prevé un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde y noche se mantendrá la nubosidad y la presencia de neblinas. Los vientos del este y noreste podrán alcanzar rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste: temperaturas de hasta 31 °C

En el oeste, Inumet pronostica una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 31 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con vientos del noreste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche se espera un cielo nuboso, con neblinas y vientos del este y noreste de entre 20 y 40 km/h. En las zonas costeras, las rachas podrán alcanzar los 50 km/h.

Norte: la temperatura más alta del país, con 32 °C

El norte de Uruguay registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C.

Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del este y noreste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con vientos del este y noreste de entre 10 y 40 km/h.

Las más leídas

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 11 de noviembre

Asociación de Magistrados respaldó a jueza que ordenó retirar informe de Ignacio Álvarez y rechazó ataques personales

Quiénes eran Roberto Berrospe y Ana Verónica Solome, la pareja que murió junto a su hija de dos años en Ruta 12

Hoy es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: a quiénes les corresponde y cómo se paga

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos