Obras para la reforma del transporte generarán 2.500 empleos directos, anunció Etcheverry

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, anunció este jueves que durante los dos años que demanden las obras para la reforma del transporte del área metropolitana se generarán 2.500 empleos directos.

"Hoy presentamos la estimación de trabajos en la etapa de obra, que abarcará desde mediados de 2027 a septiembre u octubre de 2029. Serán 2.500 empleos directos, una cifra similar de empleos indirectos y unos 500 trabajadores permanentes para la operación del sistema ya funcionando", dijo Etcheverry en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva luego del Consejo de Ministros que encabezó el presidente Yamandú Orsi.

Actualmente continúa realizando el diseño conceptual, que definirá a grandes rasgos los detalles de este proyecto que prevé construir dos carriles para que se trasladen buses de alta velocidad y frecuencia (BRT). Uno de ellos recorrerá 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica o Pando —aún por definir— y el otro por Avenida Italia y Giannattasio hasta El Pinar. Ambas líneas correrán por 18 de Julio y pasarán por la estación multimodal que se construirá en Tres Cruces.

Gonzalo Márquez, impulsor de la reforma del transporte: "La mejora en la velocidad en 18 de Julio no va a ser menos del 70% con respecto a lo que es hoy"

La ministra enfatizó que el nuevo sistema apunta a "devolverle tiempo de vida" a las personas, con un mecanismo "confiable" que tendrá una frecuencia de entre dos y cuatro minutos entre cada unidad.

Etcheverry indicó que hay varios estudios en marcha que finalizarán en los meses de verano, para luego poner abrir las licitaciones "durante 2027". Para esto, los bancos CAF y BID ya han hecho dos desembolsos de US$ 10 millones cada uno. En total, el Estado accedió a líneas de crédito de US$ 500 millones (BID) y US$ 300 millones (CAF).

Tal como informó este jueves El Observador, para la puesta en marcha del sistema se está diseñando una nueva sociedad privada entre las empresas que operan hoy en día las rutas que serán suplantadas. Si bien no se trata de una negociación cerrada, los cálculos de la Agencia de Transporte Metropolitano, que encabeza la reforma, implican que Cutcsa tenga una participación superior al 60%, Copsa alrededor de un 20%, Ucot por debajo de un 9%, Coetc casi 5%, Tala Pando Montevideo entre un 3 y un 4%, Casanova en el entorno del 1% y COME un 0,3%.