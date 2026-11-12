Solo uno de cada cuatro empresarios espera que la rentabilidad de su negocio aumente el año próximo

Entre las varias áreas abordadas, la última encuesta de expectativas empresariales realizada por la consultora Exante —efectuada entre el 29 de setiembre y el 30 de octubre a 341 ejecutivos de firmas grandes y medianas— dejó en evidencia un claro deterioro en la evaluación de la rentabilidad del sector corporativo y un horizonte de marcada cautela para los próximos meses.

Al revisar el desempeño de los últimos doce meses, menos de la mitad de los consultados (47%) realiza una lectura positiva . En detalle, un 41% califica la rentabilidad como buena y apenas un 6% como muy buena, mientras que el tramo restante se divide entre un 40% que la ve regular, un 10% mala y un 3% muy mala.

Este ánimo positivo actual marca un contraste pronunciado frente a los registros anteriores de la misma encuesta: se ubicaba en 56% tanto en abril de 2026 como en octubre de 2025, trepaba al 65% en abril de 2025 y alcanzaba el 69% en octubre de 2024.

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Partiendo de esta base más deprimida, las proyecciones hacia adelante tampoco anticipan grandes repuntes. Apenas uno de cada cuatro empresarios (25%) cree que la rentabilidad de su compañía aumentará en los próximos doce meses —el porcentaje más bajo desde 2020—, al tiempo que un 58% estima que no habrá variaciones (por encima del 53% del período previo) y un 17% pronostica una caída (mejorando respecto al 22% anterior).

En línea con este escenario, en una reciente entrevista con Economía y Mercado de El País, el economista Pablo Roselli advirtió sobre la falta de atención que recibe este asunto en el debate público y señaló que Uruguay precisa que las empresas ganen más dinero para salir del estancamiento.

El economista remarcó que el país arrastra problemas de competitividad y que más del 40% de las firmas en las encuestas de Exante reportan rentabilidades regulares o malas, situando el retorno sobre el capital y el resultado neto sobre ventas en el tercio más bajo al realizar comparaciones internacionales a nivel global con una muestra de un alto número de países.

Asimismo, advirtió que discusiones actuales —como la reducción de la jornada laboral— parten de la premisa implícita de que es posible que las empresas resignen ganancias sin afectar el empleo, un enfoque que choca con la realidad de un sector corporativo cuyos márgenes ya se encuentran fuertemente presionados tras una década de crecimiento económico mediocre.

Percepción de competitividad y factores de freno

En contraste con el sesgo negativo en los márgenes, la evaluación sobre la competitividad de las propias empresas mostró una mejora marcada frente a la medición anterior. Dos de cada tres empresarios (67%) califican positivamente su nivel de competitividad, desglosado en un 60% de respuestas “buena” y un 7% de "muy buena", lo que refleja una mejora frente al relevamiento de abril. Un 29% la considera regular y solo un 4% la evalúa como mala o muy mala. Por sectores, si bien agronegocios e industria registran las proporciones más bajas de respuestas favorables, estas continúan ubicándose por encima del 50%.

Sin embargo, el 85% de los ejecutivos logró identificar al menos un factor concreto que afecta negativamente su competitividad. Los costos salariales se mantuvieron como el principal detractor con el 67% de las menciones (aunque bajando desde el 75% en abril), seguidos por la carga impositiva (39%), las rigideces laborales (34%), la carga administrativa y trámites regulatorios (29%) y el tipo de cambio “bajo” (26%, con un descenso relevante frente al 37% anterior).

Exante

Al consultar sobre los principales desafíos que enfrentan las empresas en el escenario actual, la presión de costos se mantuvo al tope de las prioridades, al ser señalada por el 63% de los encuestados. Le siguieron la competencia creciente (59%, mostrando un incremento respecto al 52% de abril), la incorporación de tecnología (42%), la escasez de demanda (34%), la gestión de recursos humanos (29%) y la gestión del capital de trabajo (18%).