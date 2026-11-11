Hidrógeno verde: parque solar de HIF Uruguay en Paysandú ingresa a la etapa de consulta pública

Con un plazo fijado hasta el 30 de noviembre, el Ministerio de Ambiente habilitó el espacio para que cualquier persona interesada consulte la documentación y presente sus observaciones sobre el Parque Solar Fotovoltaico (PSF) Lucía. Este desarrollo forma parte de la hoja de ruta que HIF Uruguay impulsa en el departamento de Paysandú para alimentar su futura planta de e-combustibles con energía renovable.

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El parque funcionará como una de las dos fuentes renovables —junto con el Parque Eólico Elena, situado en la zona de Cuchilla del Fuego— destinadas a abastecer de electricidad al complejo industrial que producirá combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y carbono de origen biogénico. Según indicó el CEO de la firma, Martín Bremermann, esta instancia se integra en el proceso de evaluación ambiental y da continuidad al diálogo mantenido con las comunidades locales desde el inicio de las tareas.

En el plano técnico, el PSF Lucía se emplazará en la 10.ª sección catastral de Paysandú, con acceso desde el kilómetro 101 de la Ruta Nacional 26, abarcando unas 1.500 hectáreas. Contará con una potencia nominal instalada de 876 MW y dispondrá de 1.844.400 paneles fotovoltaicos montados sobre seguidores norte-sur, además de inversores, centros de transformación y tres subestaciones. La evacuación de la energía hacia el Sistema Interconectado Nacional se canalizará mediante una línea de alta tensión de unos 47 kilómetros hacia el este, cuya ingeniería definitiva estará a cargo de UTE.

Las obras de construcción demandarán cinco años y medio, divididos en tres etapas consecutivas. En ese período se prevé una dotación promedio de 400 a 500 trabajadores, con picos máximos de 650 personas, mientras que la fase operativa requerirá entre 25 y 30 puestos permanentes. Desde la compañía señalaron que se dará prioridad a la contratación de mano de obra del área de influencia, proyectando actividades previas de formación y capacitación.