Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  20°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / CARNAVAL

Arranca la Prueba de Admisión: se verá por televisión abierta (y streaming) con la conducción de cinco reconocidas figuras de Carnaval

Este martes comienza la Prueba de Admisión para el Concurso Oficial de Carnaval 2027, que será televisada con la conducción de cuatro figuras de la fiesta popular

10 de noviembre de 2026 17:19 hs
Comienza la Pueba de Admisión para el Concurso Oficial de Carnaval

Comienza la Pueba de Admisión para el Concurso Oficial de Carnaval

Este martes el Teatro de Verano Ramón Collazo abre sus puertas para la antesala del Carnaval y, después de ocho años, las siete etapas volverán a ser televisadas a través de la señal abierta de TV Ciudad. Además, se podrán ver en directo por streaming a través de la plataforma de Antel TV.

La transmisión de Todo Carnaval comienza esta noche a las 20:00 con la televisación de la primera etapa. Serán cuatro conjuntos que esperan obtener un lugar en la lista clasificatoria: humoristas Desirée, parodistas El Clan y las murgas La Malandra, Inframurga y La Justa.

Más noticias

El Desfile de Llamadas 2027 llevará el nombre de Ruben Rada

El Concurso de Carnaval pone primera rumbo a febrero: todos los detalles de la Prueba de Admisión que comienza esta noche

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de TV Ciudad (@tvciudad)

En total serán 34 conjuntos –21 murgas, dos comparsas, cuatro conjuntos de parodistas, tres revistas y cuatro títulos de humoristas– que buscarán hacerse de uno de los 16 cupos vacantes para la competencia carnavalera que se iniciará el lunes 25 de enero.

Entre los aspirantes figuran algunos títulos históricos de Carnaval, y ganadores de varios primeros premios en sus categorías, como Agarrate Catalina, Araca la Cana, Asaltantes con Patente, Don Bochinche y Cía o La Reina de La Teja. En esta nota puede encontrar el fixture completo de la Prueba de Admisión.

El jurado será presidido por Gabriela Barboza y contará con las evaluaciones de Susana Bosch, Eduardo Outerelo, Adriana do Reis y Fernando Imperial, con Alfredo Leirós como jurado alterno.

En caso de querer ver la presentación de los conjuntos en vivo, la entrada al Teatro de Verano es gratuita. No se cobra entrada, pero se solicita al público la donación de un alimento no perecedero para cumplir con donaciones a instituciones de asistencia social.

Las más leídas

Deportivo Maldonado 1-2 Nacional: el tricolor ganó en el Campus y está en semifinales de la Copa AUF Uruguay

Cabildo Abierto presenta proyecto de ley para que políticos con deudas con el Estado no puedan cobrar por los votos

Orsi volvió a inhabilitar por cinco años a Inés Miralles, la anestesista condenada por la muerte de Soledad Barrera

VIDEO: así fue el accidente en el que murió un motociclista de 23 años tras chocar contra un auto que intentó girar en la Interbalnearia

Temas

Prueba de admisión Televisión Florencia Infante Imanol Sibes Jimena Vázquez

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos