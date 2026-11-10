Arranca la Prueba de Admisión: se verá por televisión abierta (y streaming) con la conducción de cinco reconocidas figuras de Carnaval

Este martes el Teatro de Verano Ramón Collazo abre sus puertas para la antesala del Carnaval y, después de ocho años, las siete etapas volverán a ser televisadas a través de la señal abierta de TV Ciudad. Además, se podrán ver en directo por streaming a través de la plataforma de Antel TV .

El canal municipal transmitirá en vivo la Prueba de Admisión desde este martes con la conducción de cuatro destacadas figuras de la fiesta popular: Florencia Infante , Diego Waisrub, Imanol Sibes, Jimena Vázquez y Martín Duarte .

La transmisión de Todo Carnaval comienza esta noche a las 20:00 con la televisación de la primera etapa. Serán cuatro conjuntos que esperan obtener un lugar en la lista clasificatoria: humoristas Desirée , parodistas El Clan y las murgas La Malandra , Inframurga y La Justa .

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En total serán 34 conjuntos –21 murgas, dos comparsas, cuatro conjuntos de parodistas, tres revistas y cuatro títulos de humoristas– que buscarán hacerse de uno de los 16 cupos vacantes para la competencia carnavalera que se iniciará el lunes 25 de enero.

Entre los aspirantes figuran algunos títulos históricos de Carnaval, y ganadores de varios primeros premios en sus categorías, como Agarrate Catalina, Araca la Cana, Asaltantes con Patente, Don Bochinche y Cía o La Reina de La Teja. En esta nota puede encontrar el fixture completo de la Prueba de Admisión.

El jurado será presidido por Gabriela Barboza y contará con las evaluaciones de Susana Bosch, Eduardo Outerelo, Adriana do Reis y Fernando Imperial, con Alfredo Leirós como jurado alterno.

En caso de querer ver la presentación de los conjuntos en vivo, la entrada al Teatro de Verano es gratuita. No se cobra entrada, pero se solicita al público la donación de un alimento no perecedero para cumplir con donaciones a instituciones de asistencia social.