Florencia Infante: "Saquemos eso de que las mujeres no somos graciosas, de que las mujeres no convocamos. Eso ya envejeció"

Durante su participación en el programa La Playlist, del streaming de El Observador, la actriz y comediante Florencia Infante reflexionó sobre los desafíos de la creación escénica, el rol de las mujeres en el humor y hasta su recordado vínculo con el artista mexicano Cristian Castro.

La comedia uruguaya atraviesa un momento de intensa actividad y revisión de sus propios códigos. En este contexto, la actriz y comediante se refirió a los mojones que han marcado su trayectoria artística y adelantó detalles de Austero, su quinto unipersonal, que se presentará el próximo 21 de noviembre en el Teatro Movie. Además, durante estas semanas se la podrá ver en Undermovie en Las cosas maravillosas, y como parte del elenco de la obra Loop en el Teatro Alianza.

Hacer humor desde la propia vulnerabilidad es, según la comediante, una de las herramientas más efectivas para conectar con el público. Tras el éxito de sus anteriores espectáculos —entre ellos el histórico hito de haber sido la primera mujer en agotar funciones unipersonales en el Auditorio Nacional del Sodre—, la creadora propone un giro hacia lo esencial.

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"Después de haber hecho llover en el Sodre, que fue un antes y un después en mi carrera, me preguntaba qué más podía escribir", expresó durante la entrevista en el streaming de El Observador. " Austero tiene que ver con eso: con reírnos de todas las cosas que nos dicen que hay que hacer para vivir y ser feliz, a pesar de que estamos lejísimos de eso y del concepto de la austeridad" , señaló.

La génesis del espectáculo parte de una mirada irónica sobre las exigencias contemporáneas de bienestar, los rituales cotidianos y las cargas heredadas.

"La comedia, por definición, es tragedia más distancia. A mí me gusta ponerme a mí en el ojo de la tormenta y que te rías por reflejo de lo que estás viendo. Mi psicóloga me dijo una vez: 'Por fin monetizaste tu dolor'. Transformar algo que dolió o generó complicaciones en un material de comedia honesto, donde el otro se identifica en el patetismo, me parece que es el sentido de lo que quiero dejar".

La evolución del rol femenino en el humor nacional

La visibilidad de las mujeres en la comedia ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas, un proceso que la artista reconoce con una mezcla de orgullo y responsabilidad generacional. Al recordar su paso pionero por los grandes escenarios uruguayos, estableció un paralelismo con referentes históricas del género.

"Me pesa y a su vez me da tremendo orgullo porque siento que hay un montón de mujeres comediantes muy valiosas. Venimos siendo alumnas de mujeres muy valiosas, muchas de ellas silenciadas", reflexionó.

Para la comediante, los prejuicios sobre la capacidad de convocatoria de las mujeres en el humor forman parte de un paradigma perimido: "Estamos evolucionando permanentemente. Esto es histórico y ancestral: saquemos esas raíces de que las mujeres no somos graciosas, de que las mujeres no convocamos. Ya basta, eso ya envejeció".

Asimismo, vinculó este crecimiento con su propia experiencia como madre y el legado que busca transmitir a las nuevas generaciones, fomentando un vínculo familiar basado en el reconocimiento mutuo y la deconstrucción de estructuras rígidas del pasado.

El anecdotario pop: cuando Cristian Castro irrumpió en el under

Hacia el final de la charla, la entrevista repasó uno de los hitos más surreales de su carrera: su vínculo con el cantante mexicano Cristian Castro, del que Infante fue integrante de un club de fans en su adolescencia.

Recordando el episodio en el que el músico asistió imprevistamente a una de sus funciones tras una gestión improvisada junto al comunicador Gonzalo Cammarota, la actriz rememoró el impacto de aquel cruce que derivó, posteriormente, en una invitación para cantar en el Antel Arena.

"De repente estaba ahí con gente cantando, él me hizo saludar al final y me puso adelante. Es como si hubiera inhalado hipoclorito y me mostrases esas imágenes; me parece una película", concluyó entre risas.