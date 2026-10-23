Seis pabellones, inhibidores de señal y vigilancia privada: cómo será la nueva megacárcel público-privada que se levanta en Sudamérica

La Alcaldía de Medellín avanza con la construcción de la Megacárcel Metropolitana para Sindicados , destinada a alojar a personas que actualmente permanecen detenidas en las estaciones de Policía.

Con el objetivo de reducir la sobreocupación, el complejo se levanta en Pedregal Alto y ya registra un avance de obra del 47%.

"Avanzamos en un 47% en esta nueva infraestructura para la seguridad, con capacidad para más de 1300 personas y toda la tecnología para impedir que los delincuentes sigan coordinando actividades criminales desde adentro", anticipó el jefe comunal local, Federico Gutiérrez , en redes sociales.

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El cronograma oficial prevé que los trabajos terminen en mayo de 2027 y que los primeros detenidos ingresen hacia fines de julio.

Seis pabellones, inhibidores de señal y vigilancia privada: cómo es la nueva megacárcel de Medellín

Megacárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín

La Megacárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín contará con seis pabellones: cinco tendrán capacidad para 240 internos cada uno, mientras que el sexto podrá recibir a 139 personas e incluirá una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad.

Uno de los aspectos centrales del diseño es el control de las comunicaciones. Las celdas no tendrán tomacorrientes y se instalarán inhibidores de señal para impedir el uso de teléfonos celulares desde el interior. La medida apunta a dificultar las extorsiones telefónicas y otras actividades delictivas que pueden organizarse desde lugares de detención.

"Vamos viento en popa. Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente, porque vamos a tener un control absoluto", advirtió el lunes Gutiérrez, durante una visita a la obra.

El modelo también se apartará del funcionamiento habitual de las cárceles colombianas: la custodia estará a cargo de un operador privado especializado en vigilancia penitenciaria, en lugar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El complejo tendrá, además, áreas de sanidad, educación, formación, trabajo y visitas familiares.

La infraestructura se desarrolla bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP), una modalidad que, de acuerdo con la información brindada por la Alcaldía, se aplica por primera vez a un proyecto carcelario nacional. La concesión tiene un plazo total de 15 años: tres destinados a la construcción y 12 a la operación.

Megacárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín

La inversión prevista supera los 675.000 millones de pesos colombianos. La empresa concesionaria financia y ejecuta los trabajos, mientras que el municipio comenzará a realizar pagos cuando el centro entre en funcionamiento. Al concluir el período de operación establecido, la infraestructura pasará a ser propiedad del Distrito, según detalló el período El Colombiano.

El objetivo inmediato es trasladar a alrededor de 1200 personas que hoy están alojadas en estaciones policiales del Valle de Aburrá, una zona metropolitana que incluye a Medellín y municipios cercanos. La apertura permitirá liberar espacio en dependencias que no fueron diseñadas para mantener detenidos durante períodos prolongados.