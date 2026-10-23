Qué es el virus Shamonda: causas, síntomas y declaración oficial de la OMS

Francia investigan el primer caso documentado de infección humana por el virus Shamonda , un patógeno que hasta ahora se asociaba principalmente con animales de granja.

El paciente, que tenía una enfermedad previa grave, murió a comienzos de octubre en la ciudad de Lyon tras sufrir complicaciones cerebrales que los investigadores vincularon con la infección. El caso abrió nuevos interrogantes sobre la capacidad del virus para afectar a las personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que mantiene contacto con las autoridades locales para determinar cómo se produjo el contagio y evaluar sus implicancias. Por el momento, no se identificaron pruebas de transmisión sostenida entre personas ni indicios de un riesgo sanitario generalizado.

Murió una persona por el virus Shamonda, que se creía no transmisible a humanos

"Se necesitan más estudios para comprender completamente la transmisión", advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus .

¿Qué es el virus Shamonda, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas?

El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, que incluye otros patógenos vinculados con enfermedades animales. Fue identificado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, desde entonces, se registró de manera esporádica en distintas regiones de África y Japón.

Su presencia se relacionaba principalmente con el ganado bovino, aunque también se detectaron infecciones en ovejas, cabras y caballos. En estos animales, puede provocar fiebre, diarrea y una disminución temporal de la producción de leche. En hembras gestantes, también se investigan sus posibles efectos sobre el desarrollo fetal, incluidos abortos y malformaciones.

Jejenes

La principal vía de transmisión conocida entre animales es la picadura de insectos del género Culicoides, conocidos como "jejenes". Estos insectos hematófagos pueden transportar el patógeno entre sus huéspedes. Sin embargo, todavía no se confirmó que esa haya sido la vía de contagio en el paciente francés.

En seres humanos, la información disponible todavía es insuficiente para definir un cuadro clínico característico, según enfatizó la OMS. Las complicaciones neurológicas registradas en Lyon constituyen un hallazgo relevante, pero las condiciones de salud del paciente impiden establecer cómo podría evolucionar una infección en otras personas.

"Se necesitan más estudios para comprender completamente la transmisión", reiteró Ghebreyesus. Además, señaló: "El paciente francés se encontraba en una zona donde el virus Shamonda estaba circulando en animales y donde también estaban presentes los jejenes Culicoides".