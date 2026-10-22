Primer viaje del China Zorrilla a Colonia: no funcionaron las mangas de la ANP para el descenso de pasajeros y se inició una investigación administrativa

La Administración Nacional de Puertos (ANP) dispuso el inicio de una investigación administrativa luego de que en el primer viaje del buque China Zorrilla de Buquebus , de Buenos Aires a Colonia, no funcionaran las mangas públicas para el descenso de pasajeros en la terminal .

Fuentes de la institución señalaron a El Observador que ninguna de las dos mangas de la ANP funcionaron, ni tampoco los sistemas manuales. Esto ocurrió este jueves a la mañana.

En consecuencia, unos 700 pasajeros tuvieron que descender por la rampa dispuesta para la subida y baja de vehículos .

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Buquebus inauguró el China Zorrilla en Buenos Aires: Orsi no viajó por un problema de salud pero agradeció a la empresa por seguir conectando ambos países

La empresa Buquebus inauguró este miércoles en la capital argentina el nuevo buque, el cual es 100% eléctrico. Tiene aproximadamente 130 metros de eslora (largo) y 32 metros de manga (ancho) y fue construido íntegramente en aluminio naval , un material que permite desarrollar una embarcación de gran porte manteniendo un peso reducido.

Para presentarlo en sociedad, Buquebus realizó una ceremonia de inauguración en la terminal de Puerto Madero en Buenos Aires. Hasta allí se trasladaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la vicepresidenta Carolina Cosse; el canciller Mario Lubetkin y varios ministros

Si bien estaba previsto que el presidente Yamandú Orsi viajara a Buenos Aires para participar en la actividad, un problema de salud lo obligó a ausentarse. De todas formas, el mandatario envió un video en el que agradeció a la empresa de Juan Carlos López Mena por seguir conectando a ambos países.

Por el lado argentino participaron la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich y otras autoridades.

El jefe de gabinete de ministros de Argentina, Diego Santilli, lamentó que Milei no pudiera estar en el lanzamiento por encontrarse en España, pero subrayó que la puesta en marcha de este buque supone un hito "muy importante" para ambos países.