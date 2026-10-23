Hay cinco detenidos por una maniobra fraudulenta millonaria con restaurantes de Carrasco que serán imputados este viernes

La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Sandra Fleitas, indaga una compleja maniobra de estafa y apropiación indebida que afectó a la sociedad anónima Bowerdin, firma operadora de emprendimientos gastronómicos de alta gama en el barrio Carrasco. Luego de que la fiscal reunió pruebas y obtuvo la orden judicial,la Policía detuvo este jueves a cinco personas —cuatro hombres y una mujer— que comparecerán ante la Sede Penal para ser imputadas este viernes, dijeron a El Observador fuentes del caso.

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La denuncia, que fue patrocinada por el abogado Jorge Barrera en representación de la empresa damnificada, quedó al descubierto luego de que una revisión contable detectara volúmenes "irracionales" de facturación de alimentos e insumos que no se correspondían con el consumo ni el stock real de los locales.

Modus operandi y proveedores bajo la lupa De acuerdo con las fuentes del caso, la maniobra se extendió de forma continuada durante al menos siete años, alcanzando un perjuicio económico millonario.

El esquema involucraba a empleados de la firma y a familiares de estos. La operativa consistía en hacer facturar a la empresa importantes compras de alimentos que nunca ingresaban a la cocina o que eran retirados de forma irregular. Posteriormente, esta mercadería se comercializaba en un circuito informal a otras empresas del rubro.