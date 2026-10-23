Caso Ursec: se fijó fecha y cronograma de testigos para el juicio penal contra Nicolás Cendoya y otros dos imputados

La jueza Sol Bellomo , quién dirigirá el juicio penal del caso Ursec , convocó a las partes a una audiencia que se llevó a cabo este martes 20 en la que se fijó el inicio para el viernes 20 de noviembre con los alegatos de la fiscalía y la defensa. Junto al exdirector frenteamplista de la Ursec, Nicolás Cendoya , también están acusados la abogada María Luján Varela y el exsecretario general Oscar Mecol . Los tres imputados enfrentan cargos de abuso innominado de funciones.

El fiscal de Flagrancia Diego Pérez acusa a Cendoya por tres delitos que están relacionados con la destrucción irregular de documentos en la Ursec (ocurrido el 1 de junio de 2020) por parte del exsecretario Gustavo Sorrentino; la decisión arbitraria de devolver equipos a la radio Palmitas FM, que operaba sin habilitación; y una habilitación otorgada a una radio comunitaria en Salto que superaba considerablemente el ancho de emisión autorizado y que no fue inspeccionada.

Sobre la destrucción de papeles la defensa de Cendoya, integrada por Diego Camaño y Rodrigo Martínez , alegó que Cendoya no estaba al tanto y votó una investigación administrativa, mientras la fiscalía sostiene que hubo reuniones clandestinas entre Cendoya, Varela y Mecol para ganar tiempo y obstaculizar la investigación de urgencia, rechazando deliberadamente la convocatoria a una sesión extraordinaria de Directorio el 3 de junio de 2020.

Los abogados de Cendoya sostienen que se trata de una persecución política y plantearon la nulidad o el vencimiento de plazos tras más de cien audiencias de control de acusación, previo a que se iniciara el juicio, lo que fue rechazado por un tribunal de apelaciones.

"Los hechos que llevaron a la presidenta de Ursec a plantear la denuncia inicial ocurren en el marco de un enfrentamiento político con el Dr. Cendoya como consecuencia de sus declaraciones públicas, cuestionando la designación de una exejecutiva de Movistar y el talante autoritario de la Dra. Aramendía", afirmaron Camaño y Martínez.

En el caso de Varela, su defensora Rosana Gavazzo planteó que el pedido de condena de abusivo e infundado. Alegó que nunca se pudo acreditar un perjuicio económico al Estado con su actuación.

En tanto Gavazzo junto a Gabriela Agriela defienden a Mecol y señalaron que mientras sucedieron los hechos el 1° de junio de 2020, él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y fue víctima de la situación, dado que se sustrajeron y destruyeron documentos de la oficina administrativa de la Secretaría General sin su autorización ni consentimiento.

Cronograma de audiencias y testigos

El cronograma de audiencias fijado por la jueza y las partes determinó que empezarán con los testimonios de los testigos propuestos por la fiscalía. El 1 de diciembre declarará Mercedes Aramendía, la extitular de la Ursec, quién realizó la denuncia penal al tomar conocimiento de que Sorrentino había ingresado a la oficina y había destruido los documentos.

Al día siguiente darán su testimonio Álvaro Ferreiro, quien se desempeñaba como funcionario de informática de la Ursec es el testigo presencial clave que destapó las irregularidades, junto a otros dos funcionarios. Mientras que el 4 de diciembre será el turno del exgerente de División Ingeniería de Telecomunicaciones de Ursec, ingeniero Leslie Green, quien le informó telefónicamente a Aramendía que esa mañana Sorrentino había estado revisando armarios del área de la Secretaría General de Ursec y posteriormente destruyendo documentación en una máquina trituradora. Sorrentino era un funcionario del Poder Judicial que había cumplido funciones en pase en comisión en la Ursec entre 2015 y abril de 2020.

Las audiencias seguirán luego la semana del 14 al 18 de diciembre con otros testigos y se retomarán en febrero, luego de la feria judicial. A partir de febrero se realizarán los lunes, miércoles y viernes, semana de por medio. Entre los testigos propuestos por las defensas declararán el propio Sorrentino, su expareja Jimena Corbo, quien también se desempeñaba en Ursec, y el actual ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

El cronograma fijado va hasta el mes de abril y prevé que en esa última semana den su declaración ante la jueza Bellomo, los propios imputados Varela y Cendoya.